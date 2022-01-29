快訊／大樂透「頭獎1億」號碼出爐！春節加碼紅包跟著對
在虎年成功發大財的人會是你嗎？台彩日前宣布「大樂透」自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，同時還加碼360組100萬「春節大紅包」，昨（28）日來一位高雄市鳳山區的幸運兒，獨得3.9億的頭獎獎金。而今（29）日頭獎累積金額保證1億元，中獎號碼也出爐了。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 20:44:17｜2022-01-29 21:10:29
今（29）日大樂透第111009期中獎號碼為01、02、20、23、26、34，特別號19。
29日「春節大紅包」中獎號碼為03、05、06、14、32、35、37、43、48，對中任6個號碼就有機會贏得百萬獎金。
29日今彩539第111025期，中獎號碼12、23、38、18、08。
實際中獎獎號依台彩公布為準。
台彩提到，從1月28日起至2月1日每期各加開一組9個「春節大紅包」號碼，只要對中其中任6個號碼就有機會獲得100萬元。昨（28）日春節大紅包一共開出25組，台彩也補充，若360組百萬大紅包直到2月1日仍未全數送出，將繼續加開獎號，直到360組全部送出或到2月15日止。（編輯：潘毅）