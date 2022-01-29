站台阿爆演唱會被問「最近好嗎」 ØZI曖昧7字回應
謝和弦前妻Keanna（戴一軒、KT）日前突然在IG發文，疑似認愛男星ØZI，但缺遭到男方經紀人否認雙方熟識，Keanna起先也澄清自己不是在暗指ØZI，結果沒想到才短短時間過去，Keanna突然改口曾和ØZI有過一段情，還不滿ØZI不願意出面幫她說話，屢屢在IG開砲，但都遭ØZI冷處理。除此之外，ØZI和前女友多年前的性愛影片被外流，讓ØZI氣到報警。新的一年才剛開始，ØZI就身陷桃色風波，但他今（29）日晚間依然義氣站台ABAO阿爆（阿仍仍）在台北流行音樂中心舉辦的「阿嘟運動演唱會」。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-29 23:03:19｜2022-01-29 23:12:42
擔任特別嘉賓的ØZI現身與阿爆合唱可口可樂廣告曲《當我們同在一起》，掀起一陣高潮，阿爆關心地詢問：「最近還好嗎？」ØZI看起來心情已經平復許多，曖昧回覆：「我沒事，新年快樂！」顯然對於桃色風波不願意多談。阿爆將家鄉台東特有的「鄉運」、以「運動會x音樂會」的獨特模式，原汁原味搬到台北，在過年前夕，呈現一場熱鬧非凡的原住民的嘉年華！演唱會一開始以別開生面的祈福儀式開始，大會主席阿爆帶領原住民群星、布拉瑞揚舞團和健康操大隊共60人，一起帶動唱《Isa Isa》。
出道18年的阿爆首攻北流，破天荒將個人演唱會與原住民運動會做結合，她一肩扛起主席大任，除了提攜原住民新人在演唱會中露臉演唱，自己也使出渾身解數，一連演唱9首新歌金曲《Mainu su找路》、《izuwa有》、《vavayan排灣女孩》、《Kinakaiana母親的舌頭 》等，相當精彩！此外，她還邀請台東豐田國中、長濱國中合唱團北上至《阿嘟運動演唱會》演唱《 豐田長濱古調》＋《Thank You》 ，頗有代代傳承的美意，也象徵原民音樂的大復興。