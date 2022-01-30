王力宏、李靚蕾解心結？星座老師白瑜：從自己身上找答案

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▲星座專家白瑜出版新書，分析12個星座遇到愛情時容易產生的糾結。（圖／翻攝白瑜FB）

王力宏（金牛座）vs.李靚蕾（牧羊座）

王力宏是固執的金牛座，會執著找尋「怎麼樣的愛情才是美好的？」尋找愛情的三個糾結包括：只靠回憶，很難幫助解決當下的難題；愛情，不是解決自身問題的根本良藥；沒有衡量對方感受的付出，很難得到想要的回應。

如果想要得到成長，建議從3個方式改變。

⑴只有從自己身上找答案，才有機會解決自己的難題。

⑵愛情，是可以幫助我們找到解決問題的良伴和動力。

⑶尊重對方，了解對方的感受，是付出的第一步。

李靚蕾是拚勁十足、個性直率的牡羊座，擅長主動表達感受，卻容易忽略對方的感受，牡羊座尋找愛情的三個糾結包括：一開始的甜蜜並不能讓關係維持太久；愛情不能成為解決自身問題的替代方案；付出後想要得到回應，需要衡量對方有沒有這樣的能力和立場。

如果想要改善關係，建議從3個方式改變。

⑴只有從自己身上找答案，才有機會找到問題的源頭。

⑵追愛的過程可以幫我們找到成長的動力。

⑶尊重對方，了解對方的感受，是付出的第一步。

▲李靚蕾（左）和王力宏因探視兒女的條件談不攏，引起軒然大波。（圖 / 翻攝李靚蕾微博）

汪小菲（巨蟹座）vs.大S（天秤座）

汪小菲是顧家的巨蟹座，對女兒相當疼愛，11年婚姻中曾經飛航700多次，維持兩岸婚姻，恢單後也感嘆疫情拉遠距離，造成婚姻破裂，語氣仍是惋惜。巨蟹座尋找愛情的三個糾結包括：帶著害怕失去的心情去談戀愛，無法得到對方的信任；一直去付出，不等於展現自己開放的態度；只有精神層面的交流，很難有真正的情感連結。

建議從3個方式改變，讓另一半發覺你的成長。

⑴相信自己的感受，才能踏實的面對一份關係。

⑵想要得到對方的支持，就要先打開自己。

⑶愛情就是透過生活去感受對方的過程。

天秤座的大S敢愛敢恨，但每次關係結束後，都不會口出惡言，被歸類為和平離婚的代表人物，天平座為了維持兩端平衡，可能壓抑情緒太久，會產生3種糾結，例如，如果包容只是片面的，只是單向的，這樣的包容在愛裡面很容易用完；看起來像是包容，但又想用包容來換得愛，注意，包容並不是交換條件；當包容看起來像是一切都沒事，好像很甜蜜，其實是在壓抑自己。

建議天秤座用3種方式重新讓愛回溫！

⑴如果你的包容是想換取對方的好和愛，你可以試著說說自己的委屈，也表明你討愛的心意。

⑵如果一再的包容，讓你覺得很累，力不從心的時候，你得向對方喊救命啊！

⑶不要以為包容可以解決一切，愛不是只有包容，溝通才是那一把最好的鑰匙。而愛會給你勇氣。

▲汪小菲坦言婚姻因為疫情受到許多考驗。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

江宏傑（雙魚座）vs.福原愛（天蠍座）

江宏傑是嚮往自由的雙魚座，天性浪漫，卻又敏感脆弱，有時候過度依賴感覺，忽略了現實，雙魚座尋找愛情的3個糾結包括：單靠愛情是不能實現自由的，何況自由常常與不負責任劃上等號；在愛情裡面，給予對方自由是一種尊重，不該是藉口或交換條件；只有自由的愛情，也是無法長久的。

雙魚座在愛情裡應尋找的3個成長：

⑴一個自由的人才能擁有一份舒服的愛。自由就是尊重對方，也尊重自己。

⑵尊重的第一步，是給對方保留一些空間，也給自己些空間。

⑶如果說自由是相互尊重，那愛就不只是兩情相悅，還有許多許多的「心甘情願」。

爆出再婚消息的福原愛是天蠍座，以往經常放閃的她，突然返回日本，逃避面對台灣媒體和家人，也許是對感情生活的真實面失望，但躲避不能改變現狀。天蠍座在愛情裡容易產生的三個糾結，包括如果關係裡自己期望想要的一面叫愛情，那不願意接受的那一面就叫做真實，真實遲早會暴露我們想逃避面對的地方；在愛情裡，真實，是一種互動的狀態。一個人想要的生活，兩個人的時候不一定適合；當真實的狀況暴露出太多讓人難以接受的地方，就開始讓人想逃避這段關係。

天蠍座在愛情裡應尋找的三個成長：

⑴面對真實面，是花時間最久的。先有了面對的決心，才有機會接受愛。

⑵當我們想逃避真實面，那個想要的背後，一定有一個代價，這個代價就是最真實的生活。

⑶感情要能經營得輕鬆和長久。在愛情裡面就要保持真實的狀態，做回自己，不能單方面活在自己期待的關係中。