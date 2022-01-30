小年夜國道南下交通量估平日1.4倍 5大易塞路段先避開
春節連續假期第2天，也是小年夜，交通部高速公路局今（30）日預估，國道交通量達105百萬車公里，為年平均平日交通量的1.2倍，截至早上7時止，各路段都還算正常，8、9點之後及下午可能車會多一些，包括國1南向楊梅-新竹、國5南向南港系統-頭城等5大路段易壅塞，而根據高速公路1968公布至上午9時的國道前10大壅塞路段排名，目前國1高港五管制站(4) ~ 過港隧道(3)西向車速僅32公里。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 09:02:46｜2022-01-30 09:03:14
高公局表示，昨日春節連假第一天，全日交通量為94.3百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為年平均平日的1.0倍，昨日路況大致順暢。而今日小年夜截至上午7時止，國道全線交通量20百萬車公里，國5南向雪山隧道通過量6789輛次，比去年小年夜少了約1/4，目前各路段交通狀況都正常，像北、中、南區及國五交通量都還是正常。
高公局預期今日仍將以南下車流為主，整天國道交通量達105百萬車公里，為年平均平日交通量的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日國道易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離，在替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。