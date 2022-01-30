韓國瑜東山再起？48.17%民調不看好 49.09%反對投入選戰
高雄市前市長韓國瑜出書後動作頻頻，對於下一步政治方向則持開放態度。根據《NOWnews今日新聞》網路民調顯示，有48.17%的民眾認為韓國瑜無法再東山再起，45.43%民眾認為他能順利復出政壇。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-30 09:55:57｜2022-01-30 09:59:54
一度身為國民黨政治明星的韓國瑜，在歷經總統敗選、高雄市長罷免後，沉寂多時。他27日晚間夜宴朱立倫、江啟臣和趙少康，四人還約好同時在臉書放上合照，展現藍軍團結的氣勢。而韓國瑜也宣布，年後將走遍全台、舉辦讀書會，令外界好奇韓國瑜是否可望東山再起。
根據《NOWnews今日新聞》於本月28日至29日所做網路民調顯示，針對是否認為韓國瑜有機會東山再起，有48.17%的民眾不看好，45.43%民眾則認為一定可以復出，6.4%的民眾則不知道、沒意見。
至於未來正式動向，有49.09%民眾不支持韓國瑜投入2022或2024選戰，有45.43%民眾支持參選，認為有望再掀韓流，而5.49%民眾不知道、沒意見。
而問及「韓朱江趙四人同框，是否顯現出藍營團結的氣勢？」有67.38％民眾認為只是表面功夫，僅27.74%民眾認為具有團結的感覺，4.88%民眾則沒意見。
針對韓國瑜、朱立倫、江啟臣、趙少康這四人中，有40.67％民眾認為韓國瑜最適合領導國民黨；趙少康次之，獲25.08%支持度，江啟臣則有18.35％支持度，朱立倫墊底，僅有15.9%支持度。