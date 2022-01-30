以防萬一！春節開車出門省荷包 信用卡道路救援先登錄
春節9天假期也是國旅、返鄉車流的高峰期，對於有開車的卡友來說，路途中遇車拋錨的窘境相當令人頭痛。根據2022年交通部高速公路局沿用2020年起生效的國道施救費率，在國道或快速道路依照底盤高度，基本費用1500元起，雪山隧道（國道5號）施救費用另加1500 元，專家提醒，卡友們更要特別注意，一般來說，道路救援的免費公里數大約是介於30公里至50公里，若能在行前預先做好道路救援登錄後，將可省1500元至上千元不等。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 11:08:26
2022年高公局國道施救費率維持不變，最低費率為底盤高度大於15公分、新車價值低於200萬元者，國道拖吊救援收取最低1500元費用；大型重型機車比照底盤高度大於15公分，並依新車價值收基本費或或待時費另計。
國內部份銀行則依此訂出不同公里免費，例如玉山銀行會員，享有國道基本拖吊費1500 元免費50公里；台新銀行則是提供基本起拖費用1500 元以下／10公里內免費。 Money101 總經理朱本傑提醒大家，行車除了注意安全外，預先登錄道路救援服務，而申請前務必看清楚各家銀行條款，明哲保身在突發狀況中，享有卡友專屬福利省下荷包。
雖然目前各家銀行針對不同信用卡別，提供不同的免費道路救援服務，一般都限制於30至50公里內享免費道路救援，但像聯邦銀行所推出的信用卡享有50-100公里內享有免費道路救援，尤其珍鑽悠遊無限卡、農金無限卡、理財型無限卡無消費限制，享有每年3次／100公里道路救援服務。而在同等100公里免費道路救援還有中國信託鼎極上期新增消費滿3000 元，或是前3期帳單每月平均3000 元，享有每卡一年3次。