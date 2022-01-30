草里漁港漁船翻覆　4名移工獲救、台籍船長仍失聯

《四方報》報導，春節假期首日，民眾開心準備迎新之時，新北市卻發生一起漁船翻覆事件。漁船「春吉8號」於昨（29）日在新北市石門區草里漁港附近擱淺翻覆，造成4名外籍漁工輕傷、台籍船長失聯，目前海巡署及新北市消防局仍在搜尋船長下落。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-30 12:40:00
新北市消防局昨日晚間7時8分接獲通報，稱草里漁港有漁船擱淺造成人員受傷，於是出動第6大隊、瑞芳中隊、石門、金山及秀峰分隊共11車、34人前往救援。漁船上一共有5人，分別是59歲蘇姓船長，2名中國籍、2名印尼籍船員，4名外籍移工在警消到場時已經上岸無大礙；但台籍船長卻失蹤。
警消經過初步了解得知，翻覆的漁船「春吉8號」1月27日從八斗子漁港離開，29日當天在石門外海作業，晚間因不明原因失去動力擱淺，於是請另一艘漁船協助拖回新北市石門區草里漁港，但在等待支援的過程中疑遭海浪拍打意外翻覆。事發當下台籍船長在駕駛室，漁船翻覆後4名移工自行游上岸獲救、僅受輕傷；但船長卻失蹤。漁船失去動力之原因，以及具體翻覆原因都仍待釐清。
新北市消防局表示，由於這兩天天氣狀況差、港邊風浪太大，浪高3公尺多，為搜救工作增加難度，搜救船艇暫無法下水展開救援工作，但轄區警消、海巡人員仍投入人力在岸邊持續進行搜救。截至今（30）日中午，台籍船長仍舊下落不明。