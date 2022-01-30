小年夜國道上午3路段壅塞 南下2起小客車追撞致回堵
今（30）日是為春節連續假期小年夜，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.4百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國1南下有兩起小客車追撞事故，占用內線車道，造成車流回堵，而國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化系統、國1高架南向楊梅端等車多行車緩慢，其餘路段均能維持行車順暢。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 12:55:04
高公局指出，今日上午9時47分於國1南向88.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約1公里；10時30分於國1南向198公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，在上午10時57分排除，造成後方車流回堵約3公里，以上事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
此外，根據高公局高速公路1968網站公布國道壅塞排行，截至中午12時38分止，國1的湖口服務區（86） ~ 竹北（91）南向車速僅24公里，台62的瑪東系統（2） ~ 安樂端（0）西向車速也只有30公里，而國道1的竹北（91） ~ 新竹（95）南向車速也僅32公里，另2己的德安路（2） ~ 中和路（3）南向、國1高雄的高雄端（2） ~ 過港隧道（3）東向及國1的湖口（83) ~ 湖口服務區（86）南向車速也都不到50公里。
高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
另外，高公局也建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間。同時，為避免塞車並分散車流，高公局也呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61，短途不要上國道，替代道路不用等，請搭乘公共運輸。