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2022年最強台劇必追！賈靜雯、陳柏霖都來了

▲賈靜雯在Netflix華語影集《媽，別鬧了！》演出宅女作家。（圖／Netflix、草舍文化提供）
▲賈靜雯在Netflix華語影集《媽，別鬧了！》演出宅女作家。（圖／Netflix、草舍文化提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-04 11:00:00

隨著串流平台進軍台灣市場，2022年將有更多精彩台劇準備登場，《NOWnews今日新聞》整理5大台劇片單，主演演員一字排開超閃亮，由陳柏霖、桂綸鎂、賈靜雯、吳慷仁等人輪番上陣，多元題材勢必滿足觀眾的口味。

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比莉暌違15年回歸小螢幕主演影集《媽，別鬧了！》正式宣布將登Netflix，該劇由《你的孩子不是你的孩子》團隊製作，金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導，比莉、寇世勳、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演，以「媽媽勇敢追愛」為主軸，既突破框架兼吸引大眾的家庭故事題材、並擁有超高含「金」量的幕前幕後團隊，從製作起便獲得超高關注。

▲桂綸鎂回歸小螢幕主演《台北女子圖鑑》。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂回歸小螢幕主演《台北女子圖鑑》。（圖／Disney+）
《台北女子圖鑑》將於2022年在Disney+獨家上線，故事描述由「小鎂」桂綸鎂飾演的主人翁林怡姍、妹妹林怡淨（林思宇 飾）、青梅竹馬李承恩（王柏傑 飾）、死黨閨密許慧如（夏于喬 飾），組成「台南幫」勇闖台北。在這個大都市裡他們面對愛情的酸甜苦辣、職場的爾虞我詐，以及「台南幫」的友情在歲月洗禮下，如何產生微妙的變化。

▲陳柏霖（左）、郭雪芙在《正義的算法》扮律師。（圖／Disney+）
▲陳柏霖（左）、郭雪芙在《正義的算法》扮律師。（圖／Disney+）
陳柏霖睽違10年重返小螢幕，在《正義的算法》飾演重視利益不問公義的律師，因緣際會成為一個小孩的奶爸，漸漸改變他的性格，他透露角色和以往很不一樣，「個性衝動，有點討人厭。」郭雪芙這次飾演一個菜鳥律師，前置作業期先到律師事務所實習，讓她覺得很新奇。

▲許瑋甯角色被推入無止盡的創傷深淵，極具挑戰性。（圖／八大）
▲許瑋甯角色被推入無止盡的創傷深淵，極具挑戰性。（圖／八大）
八大原創影集《她和她的她》由許瑋甯、李程彬主演，集結温貞菱、李霈瑜（大霈）、賈靜雯、吳慷仁等一時之選的卡司，劇情設定許瑋甯的角色在國中求學時遭遇侵犯，原是對未來充滿期待的少女，自此被推入無止盡的創傷深淵，角色極具挑戰性。《她和她的她》由金馬常客葉如芬擔任監製，帶領金獎團隊「華文創」與「四方四隅」合作。

▲李康生（左起）、謝欣穎、楊祐寧、姚以緹主演《良辰吉時》。（圖／翻攝CATCHPLAY PLUS YouTube）
▲李康生（左起）、謝欣穎、楊祐寧、姚以緹主演《良辰吉時》。（圖／翻攝CATCHPLAY PLUS YouTube）
大導演侯孝賢擔任總監製的奇幻台劇《良辰吉時》（Twisted Strings），集結各種奇幻寫實與幽默諷刺的故事，劇名靈感來自於1首知名的台灣童謠，歌詞講述了1隻猴子7天的生活，而劇中每一集的故事都是根據童謠裡的一句歌詞大致改編而成，「金馬級」卡司非常豪華，由睽違電視劇30年的金馬影帝李康生、張艾嘉、謝欣穎、楊祐寧，搭配姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、周采詩等實力派演員共同演出。

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