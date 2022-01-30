新住民注意！防堵非洲豬瘟 不明肉品「勿丟廚餘」快通報
《四方報》報導，農曆春節前，為保護本土養豬產業、防堵非洲豬瘟疫情乘勢入侵，移民署北區事務大隊桃園市服務站開著行動服務列車到大溪區戶政事務所向申辦案件的新住民及家屬宣導防範非洲豬瘟，並拜訪桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會，請協會透過會員網絡一同協助向新住民及移工朋友宣導切勿以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，並在協會的陪同下拜訪桃園後火車站的新住民異國美食商店，邀請店家共同防堵非洲豬瘟。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-30 14:22:48
經營泰式料理店的老闆娘阿蘭表示，店裡都是用合格的臺灣豬，之前有看到新聞報導購買來路不明的肉製品會被罰很多錢，所以特別會注意肉製品的來源，也會告訴同鄉姊妹及客人不要在網路上購買來路不明的豬肉，以及請親友們不要寄肉品來臺灣，以免不小心受罰。
對於遠渡重洋的新住民，年節總是特別想念家鄉味。移民署提醒，國外非洲豬瘟疫情依然嚴峻，要記取多年前有人走私而導致口蹄疫重創臺灣養豬業的教訓。請新住民及移工朋友一同幫忙、相互提醒，不任意攜帶、網購或寄送各種肉類製品來臺。如果收到不明肉品勿丟廚餘桶，請丟垃圾桶或通報動植物防疫檢疫局。違規攜帶肉製品入境最高可罰新臺幣100萬元，輸入未經檢疫合格的豬肉產製品，將被處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，切勿以身試法。
移民署桃園市服務站黃英貴主任表示，我國連續從泰國郵包查獲豬肉製品，並檢驗出非洲豬瘟病毒，新住民及移工朋友千萬不要因年節思鄉情懷，想念家鄉味，以為是小事就從國外違法攜帶及網購豬肉相關製品入境，請大家共同守護臺灣豬。服務站也會持續積極向外來人口宣導並透過新住民據點及移工人力仲介等，請他們轉達給新住民及移工朋友，配合政府齊心防疫。