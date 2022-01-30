14例本土個案中陰轉陽＋5 高雄幼兒園驗出4位小朋友確診
中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及40例境外移入，（落地採檢8例、居家採檢32例）。另確診個案中無新增死亡。14例居隔陰轉陽5例。主要案例以高雄為多，幼兒園又驗出有4位小朋友確診。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-30 14:22:37
從宜蘭飯店延伸出來的疫情，目前以高雄為主，在今天本土14例中，居隔陰轉陽佔5例。而高雄幼兒園又驗出有4位小朋友確診。
確診案例18677，為三天前較不清楚的個案，雖然職場大量匡列都陰性，但其開設的美甲美睫店，因當天共有五位朋友一同前往，其中有三位同住，目前五位全都確診。
疾病管制署表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，且國際COVID-19疫情嚴峻，國內亦有社區感染出現，適逢春節連續假期，特別提醒民眾應主動做好個人衛生防護措施，並留意健康情形，拜年時以拱手取代握手，生病在家休息，防範病毒傳播的風險。
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