新住民居留證春節間到期？務必在假期後上班首日辦延長
《四方報》報導，今年春節有9天連續假期，內政部提醒新住民，居留證如果在過年期間效期截止，需在假期過後的第1個上班日辦理延長，當天完成申請皆不算逾期居留。此外，原訂1月31日截止的「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」將持續推行，目前已出面接種第1劑及第2劑之外國人約5萬9千人次，接種人數持續增加。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-30 14:50:14
內政部表示，春節期間，在臺居留的新住民，如果居留證效期到期，在假期過後的第1個上班日，務必到內政部移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留，如果是來臺就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。
因疫情影響，移民署針對109年3月21日（含）以前入境且合法停留超過180日的外國人，迄今已辦理20次自動延長，約有4千餘位外國人因此受益，並將持續配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。此外，移民署各直轄市、縣（市）專勤隊春節期間不打烊，持續提供服務，在台外籍人士遇有緊急須協助事項，都可向所在地專勤隊求助，希望留台外籍人士能藉此機會體驗台灣的過年習俗，想返國的也都能如願與家人團聚。
內政部另表示，逾期外籍人士主動到案措施，春節期間照常受理，逾期外籍人士如主動到移民署各直轄市、縣（市）專勤隊，原則上都能免予收容，依規定繳納新臺幣2千元至1萬元逾期罰鍰後，由專勤隊協助辦理返國手續。內政部呼籲，民眾身邊若有逾期居留的外籍人士，可鼓勵其主動自行到案，早日回鄉與家人團聚。