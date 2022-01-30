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龍潭八德不明感染　春節後多點爆發？陳時中：努力別發生

▲桃園其他相關確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲桃園其他相關確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-30 14:50:40

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及40例境外移入。本土確診案例包含了西堤餐廳、高雄港群聚、亞旭案以及宜蘭礁溪鳳凰酒店後續。除了陳時中指揮官提及小型集中、較不擔心的美甲案之外，於桃園龍潭、八德目前有不明感染源的案例，尚待觀察。被問到是否有可能於春節後多點爆發？陳時中表示，努力希望不要發生，並說明「至少要觀察到過年後2/10」，才能明確確認不清楚的感染源路線，同時強調「幾個大的案子都有收斂的情況」。

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▲案18443確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲案18443確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
今公布的本土確診14案例中，多為西堤餐廳、高雄港群聚、亞旭案以及宜蘭礁溪鳳凰酒店後續。其中美甲案雖累積至目前，五位朋友確定全都確診，但陳時中強調，該案屬小型集中案例，因此較不擔心。

令指揮官困擾的是，確診案例18514為龍潭退休人員，陳時中表示，「雖然沒有擴大，但其感染源不清楚」。而同時八德社區採檢站也有另外兩位採檢案例，源頭一樣不清楚，成為近日觀察重點。

有媒體詢問，是否真如傳言疫情會在春節後多點爆發？陳時中表示，只能盡量努力，希望不要發生。但他說明，「至少要觀察到過年後2/10」，才能明確確認不清楚的感染源路線，同時強調「幾個大的案子都有收斂的情況」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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