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菜市場、超市爆「搶蛋」　朱立倫：政府隱瞞缺蛋真相

▲ 針對「搶蛋現象」未見緩解，國民黨主席朱立倫今（30）日表示，政府不應耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相。（圖／記者羅婉庭攝，2022.01.23）
▲ 針對「搶蛋現象」未見緩解，國民黨主席朱立倫今（30）日表示，政府不應耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相。（圖／記者羅婉庭攝，2022.01.23）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-30 15:00:49｜2022-01-30 15:05:39

針對「搶蛋現象」未見緩解，國民黨主席朱立倫今（30）日透過臉書發文表示，政府不應耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相。

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朱立倫表示，雞蛋是民生必需品，連日來鬧蛋荒，店家叫不到雞蛋做生意備感無奈，搶購不到蛋的民眾，也只好臨時改菜單，造成許多餐桌上的困擾。他強調，國民黨早已針對農委會缺蛋的說法提出疑問，究竟是因為禽流感影響、還是飼料高漲亦或氣溫變化大？至今仍等不到主管機關一個確切的說法。

至於「缺蛋」跟「飼料漲價」關係，朱立倫指出，飼料漲價影響的應該是蛋價。缺蛋的原因，應回溯至去年三級警戒禁止內用時，連帶雞蛋滯銷造成價格崩跌，壓縮蛋雞產業鏈，雖然蛋價約於去年10月回穩，「蛋雞」卻已成缺口。

朱立倫說，加上秋冬本就是禽流感疫病肆虐的季節，加速缺蛋的窘境，緊接著年節到來，民眾雞蛋需求量大，缺口更難以補足。「缺蛋」從禽流感疫情，到如今的供需失衡，政府應對、配套都出了問題，農委會必須解決。

朱立倫指出，猶記得先總統蔣經國名言，「民眾的小事情，就是政府的大事情」。缺蛋不是小事是大事，而農曆春節期間缺蛋，家家戶戶深感不便，當今政府耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相，導致民生困難難以適切解決，更是真正的大問題。

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