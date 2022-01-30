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本土疫情未歇！7條傳播鏈需關注　陳時中：要觀察到2／10

▲春節年假已開始，這兩天本土確診落在14、15例左右，媒體提問疫情是否走向趨緩？對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，3大條、4小條傳播鏈是需要特別關注的，目前至少要觀察到2月10日。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）
▲春節年假已開始，這兩天本土確診落在14、15例左右，媒體提問疫情是否走向趨緩？對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，3大條、4小條傳播鏈是需要特別關注的，目前至少要觀察到2月10日。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-01-30 15:08:26

春節年假已開始，這兩天本土確診落在14、15例左右，媒體提問疫情是否走向趨緩？對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，3大條、4小條傳播鏈是需要特別關注的，目前至少要觀察到2月10日。

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陳時中說明，「圓山廚師案」目前沒新增個案，可以稍加放心；「宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店」案持續在高雄延燒；錢都加貝爾幼兒園案，目前未看到源頭；龍潭退休人員的7人群聚案，目前沒有擴大，但感染源不清楚；八德社區採檢站採檢出來相關個案等，桃園大同員工和今天的美甲工作室群聚，都是感染源待釐清個案，桃園大同員工和今天的美甲工作室群聚，也需要關心。

陳時中認為，目前幾個源頭感染源不明的傳播鏈，還是要觀察到2月10日，幾個大案子都有收斂的情況，中型案子主要是在小型化的工作場域，都是很集中的人，集中匡列應該能即時控制。（編輯：孫唯容）

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