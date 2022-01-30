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足跡重疊「半小時前」也被北市府匡列？陳時中曝疫調邏輯

▲有民眾質疑，足跡重疊「半小時前」也被北市府匡列？「根本沒有跟確診者碰到，為什麼要被匡列？」陳時中曝光相關詳細疫調專業又細瑣，強調「不會只是因為重疊半小時就抓來關」。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）
▲有民眾質疑，足跡重疊「半小時前」也被北市府匡列？「根本沒有跟確診者碰到，為什麼要被匡列？」陳時中曝光相關詳細疫調專業又細瑣，強調「不會只是因為重疊半小時就抓來關」。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-30 15:23:34

北市府現在針對足跡重疊的匡列方式，是抵達足跡的前後半小時都會被匡列，便有被匡列的民眾質疑「我根本沒有跟確診者碰到，為什麼要被匡列？」同時也令人好奇，究竟中央流行疫情指揮中心，是否明確規範足跡重疊多久會被匡列隔離？陳時中曝光相關詳細疫調專業又細瑣，強調「不會只是因為重疊半小時就抓來關」。

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面對民眾質疑「我根本沒有跟確診者碰到，為什麼要被匡列？」陳時中表示，「疫調是非常專業的事情，台北市政府也經過去年嚴酷的考驗，都非常有經驗」，說明信任北市府的專業沒有問題。陳時中並反問「他怎麼知道沒有碰到確診者？」因為雙方又不認識，相信疫調人員是以專業評估、不會隨意匡列，可能是對社區有傳播的可能性等等。

▲案18219-18220（北部某電子廠）確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲案18219-18220（北部某電子廠）確診個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
陳時中說明，在目前的疫調情況下，大部分沒有被匡列的人，平常可能都會覺得匡列得太鬆，但被匡列到的時候又覺得太緊。他並緩頰表示，「這都是大家為了公衛、整體社區防疫上，可能都會有所犧牲」，但他保證「我們的疫調人員絕對都會很負責去做相關匡列」，若有疑問可跟當地衛生局提出。

到底中央流行疫情指揮中心，是否明確規範民眾與確診者足跡重疊多久，譬如重疊三小時就會被匡列隔離？陳時中直言，「不會只是光這樣就判斷，需要相關詳細疫調，所以我說這是專業又細瑣的事」。他也說明不是一次就能確定，「需要一而再再而三確認，因為距離、位置，甚至調閱錄影帶、監測實聯制、商家訪問情況，都會列入考慮才能釐清輪廓」，不會因為很簡單的標準就適用於所有情況，強調「不會只是因為重疊半小時就抓來關」。

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