賴清德過境舊金山　進行4場視訊會晤與通話

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蕭美琴說，第2場是與美台商業協會主席史麥克（Michael Splinter）視訊會晤。賴清德提到，台美「貿易暨投資架構協定」 （TIFA）已復談，去年也舉辦第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），下一步就是促成台美雙邊貿易協定（BTA）的洽簽。
蕭美琴表示，第3場與川普前政府的國安要員包含白宮前國安顧問H. R. McMaster、白宮前副國安顧問博明（Matt Pottinger）與白宮前國安會中國事務主任Matt Turpin會晤，討論國防跟安全等議題，包含傳統的國防建軍、不對稱戰、認知作戰等項目。
蕭美琴說，第3場會晤也提到經濟的多樣性、多元化，以及如何協助台灣減少對中國的依賴。台灣在國際的經濟供應鏈中扮演重要的角色，美國也一直支持台灣與其他民主理念相近國家進一步發展經濟合作，以面對各種國際波動與挑戰。
至於第4場會晤則與聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）進行約20分鐘通話。蕭美琴指出，賴清德感謝達克沃絲去年極主張拜登政府應對台灣提供疫苗，同時還親自到台灣宣布美國將捐贈台灣疫苗。
蕭美琴表示，賴清德請達克沃絲及美國國會繼續支持台灣對美展開更深度的經濟合作、貿易合作。另外達克沃絲也提到，有興趣針對農業與台灣展開交流，另也同意持續強化台美安全合作，提升台灣國防衛戰力。