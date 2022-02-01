COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

影／為何留在新加坡？台灣夫妻：高薪、低稅率是最大誘因

▲來自台灣的「酒鬼夫妻」Bruno和Lorraine拍攝影片分享他們留居新加坡的五大原因。（圖／截圖自影片）
▲來自台灣的「酒鬼夫妻」Bruno和Lorraine拍攝影片分享他們留居新加坡的五大原因。（圖／截圖自影片）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-01 10:00:00

《四方報》報導，新加坡可謂亞洲的金融中心，在國際上極具吸引力，長期以來憑藉優渥的條件吸引外商投資，也是許多海外白領人士嚮往移居的國家之一。相信不少人都很好奇，在新加坡居住究竟有哪些優點？來自台灣的「酒鬼夫妻」Bruno和Lorraine拍攝影片分享他們留居新加坡的五大原因，一起來看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，「薪資待遇」是極具吸引力的關鍵原因。任職於獵人頭產業的Lorraine指出，新加坡薪資水平相較台灣更高，畢業於新加坡三大名校如南洋理工大學、新加坡國立大學或新加坡管理大學的應屆畢業生，月薪大約台幣6至8萬元，相較台灣一般落在3至4萬元，存在一些落差。待過科技業的Bruno也表示，新加坡科技業的薪資大約是台灣的1.5至2.5倍，尤其是比較熱門的軟體業或半導體業，新加坡都會願意以2到3倍的待遇來吸引科技人才。

另一個移居的誘因是「低稅率」。Bruno舉例，以150萬新台幣的所得稅來說，台灣的稅率大約在12%-20%，但同樣的所得在新加坡只需繳4-5%的稅，簡直「低到不可思議」。此外，目前從事金融科技產業的Bruno分享道，新加坡工作環境具競爭性，地處東南亞新興市場，機會自然比較多，再加上全英文的環境，對於外國專業人才或希望磨練英語能力的人來說都很有吸引力。此外，新加坡離台灣近、治安環境好，都對台灣人來說格外具吸引力。

Lorraine更介紹，新加坡有一個特殊的「公積金制度」（Central Provident Fund），針對公民或永久居民提撥每月薪資到三個帳戶中，以為未來的退休生活做準備，途中若遇到買房或醫療的需求，也都可以使用。以35歲以下雇員來說，薪資提撥率為20％、雇主提撥率17％，等於變相要求雇主「幫員工加薪」，是新加坡相當保護勞工的政策設計，也讓公民退休生活有所保障。

——————

【酒鬼夫妻 闖星國 Drinking Lovers in SG】

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCl_FqAx0D536frnTiDX-_4w

Facebook：https://www.facebook.com/LLCoupleinSG/】

Instagram：https://www.instagram.com/drinkingloversinsg/

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀