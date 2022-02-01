影／為何留在新加坡？台灣夫妻：高薪、低稅率是最大誘因

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另一個移居的誘因是「低稅率」。Bruno舉例，以150萬新台幣的所得稅來說，台灣的稅率大約在12%-20%，但同樣的所得在新加坡只需繳4-5%的稅，簡直「低到不可思議」。此外，目前從事金融科技產業的Bruno分享道，新加坡工作環境具競爭性，地處東南亞新興市場，機會自然比較多，再加上全英文的環境，對於外國專業人才或希望磨練英語能力的人來說都很有吸引力。此外，新加坡離台灣近、治安環境好，都對台灣人來說格外具吸引力。
Lorraine更介紹，新加坡有一個特殊的「公積金制度」（Central Provident Fund），針對公民或永久居民提撥每月薪資到三個帳戶中，以為未來的退休生活做準備，途中若遇到買房或醫療的需求，也都可以使用。以35歲以下雇員來說，薪資提撥率為20％、雇主提撥率17％，等於變相要求雇主「幫員工加薪」，是新加坡相當保護勞工的政策設計，也讓公民退休生活有所保障。
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