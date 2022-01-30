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真的有老虎！台北101「新春燈光秀」　吉祥話賀年到初五

▲為了迎接虎年，台北101特別設計了「虎年新春燈光秀」，將於小年夜今（30）日一直延續到初五（2/5）！每晚6點至10點，展演整點報時的燈光變化，而且每15分鐘（15分、30分、45分），便會進行長達3分鐘的虎年新春燈光秀，並打上「福運旺來」、「虎虎生風」等賀歲吉祥話，還有側面呼嘯而過的老虎，以及正面奔馳的猛虎，超吸睛。（圖／台北101提供、翻攝自官方影片）
▲為了迎接虎年，台北101特別設計了「虎年新春燈光秀」，將於小年夜今（30）日一直延續到初五（2/5）！每晚6點至10點，展演整點報時的燈光變化，而且每15分鐘（15分、30分、45分），便會進行長達3分鐘的虎年新春燈光秀，並打上「福運旺來」、「虎虎生風」等賀歲吉祥話，還有側面呼嘯而過的老虎，以及正面奔馳的猛虎，超吸睛。（圖／台北101提供、翻攝自官方影片）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-30 18:30:52

為了迎接虎年，台北101特別設計了「虎年新春燈光秀」，將於小年夜今（30）日閃耀台北天際線，而且這場燈光秀將一直延續到初五（2/5）！每晚6點至10點，不只展演整點報時的燈光變化，而且每15分鐘（15分、30分、45分），便會進行長達3分鐘的虎年新春燈光秀，除了精彩的光影變化，台北101更於建築外觀打上賀歲吉祥話「福運旺來」、「虎虎生風」，竟然可見側面呼嘯而過的老虎，以及正面奔馳的猛虎，超吸睛。

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▲側面呼嘯而過的老虎帶出「虎虎生風」吉祥話。（圖／翻攝自官方影片）
▲側面呼嘯而過的老虎帶出「虎虎生風」吉祥話。（圖／翻攝自官方影片）
歡喜迎接農曆新春，台北101特別設計了「虎年新春燈光秀」與民眾一起迎接虎年的到來，從今晚開始閃耀並將延續至2/5初五，總共長達7天，台北天際線每晚6點至10點，不只有整點報時的燈光展演，並且每15分鐘（15分、30分、45分），就會上演一段長達3分鐘的虎年新春燈光秀，有側面呼嘯而過的老虎，以及正面奔馳的猛虎，令人倍感驚喜，並秀出賀歲吉祥話，超應景有年節氣氛。

以下為今晚開始，台北101點燈的賀歲吉祥話，將延續到2/5初五：

福運旺來
虎虎生風
新年快樂
闔家平安

▲仔細看，猛虎可是正面朝你奔馳而來。（圖／翻攝自官方影片）
▲仔細看，猛虎可是正面朝你奔馳而來。（圖／翻攝自官方影片）
▲台北101祝大家「福運旺來」。（圖／台北101提供）
▲台北101祝大家「福運旺來」。（圖／台北101提供）
▲動盪時刻願大家都「闔家平安」。（圖／台北101提供）
▲動盪時刻願大家都「闔家平安」。（圖／台北101提供）

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