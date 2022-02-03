「鳴個喇叭！緬甸街」搭建文化橋樑　紀錄上一代移民故事

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緬甸街上的移民大多是在1960年代後，因應緬甸大規模排華背景而陸續遷居台灣，經年累月在此形成獨特的緬甸聚落。在緬甸出生、10歲移居台灣的萬利，可以說是從小在這條街上長大，對這裡的獨特文化瞭若指掌，和居民們也有很深的情感。
萬利表示，這條街上的長輩經歷過的一切都是我們難以想像的，他們克服一切困難，花盡畢生之力跟自己的青春，去尋找一個安身立命的地方，遷居台灣只為給後代一個安穩的生活環境。「身為一個在緬甸街長大的孩子，看到這些長輩因社會的不理解而被貼上負面標籤，會覺得很心疼難過」。這份不捨的心情形成一種使命感，讓她決定把緬甸街的歷史和故事大聲地介紹給台灣民眾。
憑藉對緬甸街的暸解，以及自身喜歡分享的性格，她最初在「燦爛時光東南亞主題書店」創辦人張正的邀請下開始在街區做導覽，過程中逐漸找到自我價值，同時也開啟對自身移民故事的興趣，希望進一步去爬梳這些遷移脈絡。這些動機促使她創辦「鳴個喇叭 Mingalar par！緬甸街」工作室，推出地方刊物等搜集長輩們的故事，希望忠實的紀錄這一代人的移民記憶。
Mingalar par 是緬甸話「你好」的意思，不僅諧音中文「鳴個喇叭」，鳴喇叭也正好是緬甸人與人打招呼的特殊方式之一。萬利表示，「不管大家帶著什麼觀點來到緬甸街，這裡的人都會非常熱情的跟你打著呼，採用中緬雙語就是想呈現我們擁有兩國背景，在台灣成長、又因為祖籍是雲南，再加上緬甸移民的背景，三邊文化建構起我的生活，我們也希望可以搭起這個連結的橋樑」。
不過，萬利表示，剛開始在進行訪問紀錄時，很多長輩都很難理解，對於拍照、訪問的防備心比較重，許多原本經常與自己分享故事的長輩們，一看到團隊們拿起紙筆要記錄時，又都變得閉口不談。萬利向長輩們解釋，這項計畫得到文化部村落計畫的支持，是要做文化推廣跟生命故事的保存，沒想到長輩們聽到公部門，以為是要進行調查，防備心反而變得很重，如何突破長輩的心防、建立信任機制，是初期推行刊物時面臨到最大的阻礙。
萬利於是轉而從自己爸媽著手，先寫爸媽的故事，在第一本刊物推出後，長輩們也慢慢放下戒備，還會開始在奶茶舖閱讀刊物、肯定年輕人們為了保存文化所做的努力，甚至會很感動，驚訝台灣政府竟然願意花錢去肯定緬甸街的文化。未來，萬利希望積極透過文化體驗讓更多人理解街區獨特性，計畫未來結合飲食、文化故事，融入更多實體體驗，提供來訪者更多元豐富的體驗。此外，緬甸街區現在也面臨二代接班的問題，街區許多小吃店辛苦的工作讓二代不願承接，萬利希望讓更多緬甸二代可以看到這些文化的價值，鼓勵他們用年輕人的思維去翻轉這些事業，把它變成一個可以繼續延續的家業。