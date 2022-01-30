萬丹鄉5歲女童確診　屏縣府公佈足跡

屏東縣萬丹鄉一名在高雄市諾貝爾幼兒園就讀的 5 歲女童被匡列居家隔離， 29 日因出現症狀就醫，結果採檢陽性確診，中央流行疫情指揮中心 30 日發佈為案號 18854 ，屏東縣政府下午公佈女童涉及公共場所足跡，包括星巴克潮州門市、四重溪北緯 22 度溫泉旅館、全聯萬丹大順店等，已展開相關足跡場所消毒作業。

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▲屏東縣萬丹鄉一名在高雄市諾貝爾幼兒園就讀的5歲女童被匡列居家隔離，29日因出現症狀就醫，中央流行疫情指揮中心30日發佈為案號18854。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.30）

同時，縣府決定即日起啟動擴大篩檢專案，在全縣北中南開設三處篩檢站，北區屏東市國仁醫院、中區潮州鎮茂隆骨科、南區恆春鎮南門醫院，有曾至相關場所或足跡重疊者請於

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月

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日前就近前往免費篩檢，如果出現疑似症狀者，請至全縣

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家責任醫院就醫。

這是距離去年 7 月 6 日 屏東上一起病例後，時隔 208 天再次出現確診個案，縣府下午緊急進行直播防疫記者會，縣長潘孟安表示，高屏生活圈緊密，縣府團隊一直嚴密觀察疫情發展，此個案的感染源明確，請大家不要恐慌，也請民眾誠實配合疫調，共同防堵疫情擴散。

屏縣府指出，該名女童因其就讀幼兒園二名同學（案 18749 、 18771 ）均確診，而被匡列居家隔離， 29 日出現體溫偏高 37.5 度、有痰等症狀前往就醫，因有病例接觸史進行採檢，結果確診。

▲案號18854，屏東縣政府下午公佈女童涉及公共場所足跡，包括星巴克潮州門市、四重溪北緯22度溫泉旅館、全聯萬丹大順店等，已展開足跡場所消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.30）

經進一步疫調追溯女童前一週足跡發現，女童隨父母外出，地點包括 1 月 22 日 星巴克潮州門市、國道 3 號下方單車步道竹田鄉光明路段， 1 月 23 日 至四重溪北緯 22 度溫泉旅館獨立湯屋、恆春鎮墾丁森食堂， 1 月 25 日 再次至星巴克潮州門市， 1 月 27 日 全聯萬丹大順店。