萬丹鄉5歲女童確診　屏縣府公佈足跡

屏東縣萬丹鄉一名在高雄市諾貝爾幼兒園就讀的5歲女童被匡列居家隔離，29日因出現症狀就醫，結果採檢陽性確診，中央流行疫情指揮中心30日發佈為案號18854，屏東縣政府下午公佈女童涉及公共場所足跡，包括星巴克潮州門市、四重溪北緯22度溫泉旅館、全聯萬丹大順店等，已展開相關足跡場所消毒作業。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-30 16:02:08
同時，縣府決定即日起啟動擴大篩檢專案，在全縣北中南開設三處篩檢站，北區屏東市國仁醫院、中區潮州鎮茂隆骨科、南區恆春鎮南門醫院，有曾至相關場所或足跡重疊者請於2月2日前就近前往免費篩檢，如果出現疑似症狀者，請至全縣14家責任醫院就醫。
這是距離去年7月6日屏東上一起病例後，時隔208天再次出現確診個案，縣府下午緊急進行直播防疫記者會，縣長潘孟安表示，高屏生活圈緊密，縣府團隊一直嚴密觀察疫情發展，此個案的感染源明確，請大家不要恐慌，也請民眾誠實配合疫調，共同防堵疫情擴散。
屏縣府指出，該名女童因其就讀幼兒園二名同學（案18749、18771）均確診，而被匡列居家隔離，29日出現體溫偏高37.5度、有痰等症狀前往就醫，因有病例接觸史進行採檢，結果確診。
經進一步疫調追溯女童前一週足跡發現，女童隨父母外出，地點包括1月22日星巴克潮州門市、國道3號下方單車步道竹田鄉光明路段，1月23日至四重溪北緯22度溫泉旅館獨立湯屋、恆春鎮墾丁森食堂，1月25日再次至星巴克潮州門市，1月27日全聯萬丹大順店。
目前相關場所已展開清消作業，已匡列27人，其中女童親友10人採檢後，安排至防疫旅館隔離，而且14天隔離期滿後需再自主管理7天；另有17人列入自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞
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