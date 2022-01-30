多條傳播鏈找無感染源！防年後多點爆　專家點出這關鍵

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也由於仍有多條傳播鏈未找到感染源，引發外界擔心年後會不會多點大爆發？陳時中坦言「這很難回答」，努力希望不要，疫情要一下歸零需要時間的，至少目前要觀察到過年後，大概2月10日左右。不過，他也表示以目前現在這情況，相關疫調是沒看到擴大情況，有些案是有在收斂中，「我們抱以期待」。
新光醫院副院長洪子仁受訪時則認為，確實社區內仍有多條屬感染源不明，但因Omicron變種病毒傳播力太強、跑的速度太快，潛伏期又短，現在在防疫策略上已與過去不同，匡列及採檢範圍都加大，才能確保潛在確診者不會溢出匡列及採檢範圍外，降低社區傳播風險。當然，這缺點就是會造成匡列與採檢民眾的不便，但這也是為了全台2300萬民眾，尤其在從清零過度到與病毒共存中，現階段要做的就是減少感染，減少感染就是要做這兩件事，只有跑在病毒前，才能降低社區傳播風險的發生。
至於外界擔心春節後會不會多點爆發？洪子仁說，這取決於民眾對NPI的遵守強度，若民眾若按照指揮中心規範，減少群聚，年節聚餐除用餐之外，都能把口罩戴好，在民眾遵守NPI規範及目前疫苗覆蓋率達一定水平之下，「我不敢武斷說會不會，只能說就算有幾個點，也是在可控範圍，不致形成大爆發的狀況」。
也由於現在社區裡還有幾個點找不到感染源 ，洪子仁覺得現階段最重要的還有「社區監測機制」，透過社區監測機制及民眾自我篩檢，拉高監測強度，這樣可在還沒發生大規模感染前，把有感染的人找出來，阻斷傳播鏈，年節期間若有民眾覺得不舒服，可以先自己快篩，若陽性再到醫院急診進一步篩檢看是不是偽陽性。
當然，疫苗施打也很重要。他說，英國數據很清楚說明有打疫苗跟沒打疫苗致死相差10倍以上，年長者風險又比別人高很多，因此也建議年長者尤其未完整接種疫苗者，在年節期間避免群聚活動。
另外，對於今年2月到3月是否會出現Omicron後遺症浪潮，洪子仁指出，所謂「後遺症」是被感染3、4個月後才會進行觀察，Omicron疫情爆發是在去年12月初，至今也才2個月，這也跟確診母數有關，國外因有規模感染可以觀測，台灣本土確診極少，境外案例也有限，每百萬人感染率這麼低，因此，現就要觀察後遺症發生是很難的，母數太少，這件事要關心，但後續仍要等國外大規模感染國家的報告發表才能得知。不過，他個人認為就算有後遺症，有打疫苗跟沒打疫苗、不同年齡層的後遺症應該也會有所不同。
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