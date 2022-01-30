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多條傳播鏈找無感染源！防年後多點爆　專家點出這關鍵

▲國內目前仍有多條傳播鏈找不到感染源，外界擔心農曆年後疫情恐多點大爆發，對此，新光醫院副院長洪子仁認為，這取決於民眾對於非藥物介入措施（NPI）遵守強度及主區監測機制，能否在未大規模感染發生前，就阻斷傳播鏈。（示意圖／資料照，記者李春台翻攝）
▲國內目前仍有多條傳播鏈找不到感染源，外界擔心農曆年後疫情恐多點大爆發，對此，新光醫院副院長洪子仁認為，這取決於民眾對於非藥物介入措施（NPI）遵守強度及主區監測機制，能否在未大規模感染發生前，就阻斷傳播鏈。（示意圖／資料照，記者李春台翻攝）

記者顏真真/台北報導

2022-01-30 17:34:14

國內連續兩天本土確診個案在15例以下，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示幾個陽性率較高的已在收斂，但仍有「3大、4小條」傳播鏈找無感染源，引發外界擔憂春節後會不會多點大爆發？新光醫院副院長洪子仁今（30）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時則表示，這取決於民眾對於非藥物介入措施（NPI）遵守強度，若能按照指揮中心規範，減少群聚，並提高「社區監測機制」，在還沒發生大規模感染前，就先阻斷傳播鏈，相信即便有幾點發生，也在可控範圍，不至於大爆發。

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繼昨日公布國內新增15例本土個案及33例境外移入後，指揮中心今日再公布新增14例本土個案及40例境外移入，由於本土個案連兩天只有15、14例，是否是代表本土疫情往好的方向發展？還是因進入春節假期社區篩檢的人變少？對此，陳時中表示篩檢並沒有比較少，各地方政府都非常努力地毯式採檢，社區採檢站也沒有停，但確實有幾個比較大、陽性率高的都在慢慢收斂中，但也有新冒出來的，目前還有幾條感染鏈源頭不清楚，比較大條的就是圓山廚師、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、錢都加貝爾幼兒園，比較小條的則包括龍潭退休人員、八德社區採檢站確診者、桃園大同員工和美甲工作室群聚。

也由於仍有多條傳播鏈未找到感染源，引發外界擔心年後會不會多點大爆發？陳時中坦言「這很難回答」，努力希望不要，疫情要一下歸零需要時間的，至少目前要觀察到過年後，大概2月10日左右。不過，他也表示以目前現在這情況，相關疫調是沒看到擴大情況，有些案是有在收斂中，「我們抱以期待」。

新光醫院副院長洪子仁受訪時則認為，確實社區內仍有多條屬感染源不明，但因Omicron變種病毒傳播力太強、跑的速度太快，潛伏期又短，現在在防疫策略上已與過去不同，匡列及採檢範圍都加大，才能確保潛在確診者不會溢出匡列及採檢範圍外，降低社區傳播風險。當然，這缺點就是會造成匡列與採檢民眾的不便，但這也是為了全台2300萬民眾，尤其在從清零過度到與病毒共存中，現階段要做的就是減少感染，減少感染就是要做這兩件事，只有跑在病毒前，才能降低社區傳播風險的發生。

至於外界擔心春節後會不會多點爆發？洪子仁說，這取決於民眾對NPI的遵守強度，若民眾若按照指揮中心規範，減少群聚，年節聚餐除用餐之外，都能把口罩戴好，在民眾遵守NPI規範及目前疫苗覆蓋率達一定水平之下，「我不敢武斷說會不會，只能說就算有幾個點，也是在可控範圍，不致形成大爆發的狀況」。

也由於現在社區裡還有幾個點找不到感染源 ，洪子仁覺得現階段最重要的還有「社區監測機制」，透過社區監測機制及民眾自我篩檢，拉高監測強度，這樣可在還沒發生大規模感染前，把有感染的人找出來，阻斷傳播鏈，年節期間若有民眾覺得不舒服，可以先自己快篩，若陽性再到醫院急診進一步篩檢看是不是偽陽性。

當然，疫苗施打也很重要。他說，英國數據很清楚說明有打疫苗跟沒打疫苗致死相差10倍以上，年長者風險又比別人高很多，因此也建議年長者尤其未完整接種疫苗者，在年節期間避免群聚活動。

另外，對於今年2月到3月是否會出現Omicron後遺症浪潮，洪子仁指出，所謂「後遺症」是被感染3、4個月後才會進行觀察，Omicron疫情爆發是在去年12月初，至今也才2個月，這也跟確診母數有關，國外因有規模感染可以觀測，台灣本土確診極少，境外案例也有限，每百萬人感染率這麼低，因此，現就要觀察後遺症發生是很難的，母數太少，這件事要關心，但後續仍要等國外大規模感染國家的報告發表才能得知。不過，他個人認為就算有後遺症，有打疫苗跟沒打疫苗、不同年齡層的後遺症應該也會有所不同。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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