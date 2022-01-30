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桃園移工美甲群聚案例23日赴京站！今晚緊急閉館消毒　

▲京站時尚廣場台北店出現確診桃園個案足跡，晚間18:00起暫停營業、緊急消毒。（圖／翻攝京站時尚廣場臉書）
▲京站時尚廣場台北店出現確診桃園個案足跡，晚間18:00起暫停營業、緊急消毒。（圖／翻攝京站時尚廣場臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-30 18:37:39｜2022-01-30 19:01:11

京站時尚廣場台北店接獲衛生局通知，表示23日有確診足跡到過台北店，因此今（30）日晚間18:00起暫停營業，全館閉店進行清潔消毒作業。對此， 台北市衛生局晚間回應，案18853桃園個案，刻正釐清相關足跡後再公布。

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桃園市今日新增8確診案例，八德區私立加倍爾幼兒園跟錢都日式涮涮鍋八德介壽店群聚事件，衍生的越南籍自營美甲工作坊「案18677」，再衍生3名女性顧客確診為「案18825」、「案18851」、「案18852」，匡列採檢確診，本國籍同行友人「案18853」也確診，美甲工作坊共5例確診；加貝爾確診幼兒「案18530」的阿公，居隔中採檢確診為「案18850」。

針對案18853曾赴京站，業者表示已立即啟動處理機制，下午6點起提前打烊，進行全館消毒，而依照北市府防疫規定需靜置24小時，故明日全館直接休館一日，僅部分餐飲有開店營業。由於規定消毒後需靜置，加上明（1／31）為除夕，本就會提前至下午6點打烊，故賣場直接休館一天，而饗食天堂、HEYAHH、晶湯匙3間餐廳明天將會在下午6點開業提供服務至晚上10點。

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