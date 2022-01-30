直播小霸王抱「玉女掌門人」猛搖 喊話：能為她帶來歡樂
蔡凡熙、郭書瑤再度合作，在愛情電影《再說一次我願意》中大談姐弟戀，見證蔡凡熙從男孩轉大人，「直播小霸王」宥凱飾演蔡凡熙求愛大隊成員之一，這是他首次出演電影，為了宣傳不遺餘力，在直播間貼滿電影海報，還搞笑自稱飾演蔡凡熙的「小三」，不斷藉由海報借位篡位當「女一」，他的勁爆發言成功吸引蔡凡熙加入直播間留言，還有人懷疑是不是假帳號？蔡凡熙立刻回：「正版的啦！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-30 21:00:00
就連飾演蔡凡熙母親的「玉女掌門人」方文琳也一起上線同歡，一連兩位演員造訪直播間，宥凱嗨到在現場抱起方文琳的照片猛搖，還自信說：「如果媽媽有像這種兒子，她一定會很開心，每天為她帶來歡樂！」最後他對粉絲喊話：「你們一定去戲院看，沒有去看的話，我就只能每場直播一直跳！」使出渾身解數提醒粉絲買票，足見他對電影的投入。
方文琳在片中為兒子蔡凡熙助攻追愛功不可沒，當蔡凡熙對於日復一日的生活感到絕望時，因方文琳的鼓勵才有繼續面對現實的動力，片中母子戲份承包觀眾淚點，蔡凡熙也表示和方文琳對戲時相當感動：「有個瞬間，好像看到自己的母親一樣！」
現實中和母親感情很好的蔡凡熙表示，方文琳和自己媽媽的外型、講話語氣都太相近，當他在片中向方文琳坦承因自己的懦弱而無法結婚時，方文琳安撫他：「我很愛你啊！」他拍攝時聽到這句話後立刻爆哭，「（情緒）瞬間爆掉！」彷彿是親生母親在安慰自己，讓他能夠完全真情流露投入演出。2人私下相處也像母子，方文琳和蔡凡熙聊天時談過，自己女兒和蔡凡熙年紀相仿，但恰巧沒有兒子，「就像多了個兒子一樣。」