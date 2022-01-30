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足跡重疊！確診移工待北車5小時　2400人當天排隊打疫苗

▲ 桃園3名確診移工於23日到台北車站大廳及周遭停留近5小時，但當天北市府提供莫德納接種服務，湧入大批人潮。（示意圖／指揮中心提供）
▲ 桃園3名確診移工於23日到台北車站大廳及周遭停留近5小時，但當天北市府提供莫德納接種服務，湧入大批人潮。（示意圖／指揮中心提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-30 21:14:50｜2022-01-30 21:20:10

桃園市越籍移工美甲群聚案延燒至北市！案18851、18852及18853曾經於23日到台北車站大廳及周遭停留近5小時，但當天北市府提供莫德納接種服務，目前尚未排除移工就是前來打疫苗。根據市府資料統計，當天共有2400人至北車接種莫德納疫苗。

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桃園市日前針對企業進行移工採檢，6萬多人中揪出1名越籍移工確診，案號為案18677，且感染源不明，疫調中發現與錢都涮涮鍋介壽店用餐婦人（案18634）有相關足跡。桃市府今（30）日再公布，因案18677曾經和女朋友、3名友人去美甲美睫工作室停留3小時，女友（案18825）和2名越南籍友人（案18851、案18852）、1名台灣籍友人（案18853）紛紛染疫。

隨後，台北市政府衛生局公布上述三人於23日至北市公共場域的足跡，包括台北車站、Q square京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市及士林十全排骨店，並於第一時間通知相關場域進行環境清消並停業1天，另將發布簡訊通知足跡重疊對象。

衛生局晚間補充說明，目前還在整理細胞簡訊數量，也將請醫院提供名單。副市長蔡炳坤也表示，大規模接種基本上已告一段落，過完年後將會轉型成小型接種站，限縮使用面積或轉接其他任務，包括替沒有身份的移工接種疫苗等計畫執行。

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