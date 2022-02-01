職業首秀沒踢夠　袁永誠謹記陳柏良忠告：汗水不會騙人

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今年1月24日隨隊在主場迎戰拿薩拉(Naxara CD)時，袁永誠在終場前被安排上場，雖上場時間約僅有30到40秒，但已是台灣本土球員在西班牙踢球的一大突破！
「很緊張興奮！」袁永誠從周日得知被放進一隊大名單內後，到周三正式比賽那天，心情都非常忐忑，「比賽開踢後更緊張，怕上不了場，70多分鐘被叫去熱身，熱了很久一直問助教比賽還剩多久。」
袁永誠等到最後一刻踏上草皮才釋放壓力，「因為我是右前鋒，教練叫我上去拿到球就衝向對方球門，把時間拖完。上場後很亢奮，一直想離球近一點，想辦法拿到球。可惜機會不多，比賽結束後晚上完全睡不著，從來沒有這麼想踢球，覺得還沒踢夠。」
初來乍到的袁永誠是二隊主力，本季目標除了尋求一隊登板機會，也想幫助在業餘一級聯賽的二隊打上西協丙，但不論在哪個級別，西班牙足球場邊總會有許多球探前來觀察明日之星，把握機會被相中這才是最重要的。
「這條路肯定很辛苦，汗水永遠不會騙人。」陳柏良在袁永誠和橘子關懷基金會的「冒險學堂」IG直播上驚喜現身，分享了多年旅外經驗也鼓勵，「真心為他感到驕傲和開心，我在那年紀沒他那麼勇敢。一開始坐板凳沒關係，向那些先發球員學習優點，正面看待挫折。」
除了陳柏良，連2年拿下國內最高級別聯賽企甲年度最佳球員的吳俊青更在直播中爆料，「作為足球員很羨慕他，作為朋友很與有榮焉。他對足球很有熱忱，非常喜歡挑戰，第一次和在台灣一起訓練時就主動向我攀談，兩人PK球技他還欠我很多杯飲料。」
兩人都是袁永誠的標竿，也盼自己未來能有一天和偶像一樣為國效力，「2017年那場國慶日逆轉巴林、陳柏良踢進追平球的比賽，我肯定看了超過50次，每個月都會看，難過的時後看，想家的時候也看，中華隊是我的信仰。」
「GoNext」先跨出第一步，再來完成目標，袁永誠如此定義，「只要先開始做就是一種成功，就算最後不完美也不會愧對自己。我看過台灣很多比我更有天賦的年輕球員，希望他們也和我一起勇敢追夢。」