快訊／林志玲當媽了！除夕報喜訊「小天使誕生到我們家」

47歲女星林志玲當媽媽了!她今(31)日在除夕突然曬出小嬰兒手指照片,在臉書公布生子喜訊,「Thank you for coming into our family.,終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁。」





▲林志玲(右)、AKIRA夫妻檔去年拍影片祝賀大家過新年。(圖/林志玲臉書)

林志玲早年就做過凍卵,為懷孕生子做準備,2019年結婚後搬到日本和老公AKIRA同住,這幾年因疫情減少工作,專心在日本度過兩人世界,積極培育下一代,去年11月29日度過47歲生日時,她在臉書發文「感謝母親,感謝生命,感謝每一顆真心,感謝每一個奇蹟,感謝無法逆齡的自己,一直勇敢,一直柔軟,感謝所有美好都來得剛剛好」,似乎早就預告懷孕,當時經紀人都未證實,應該是林志玲想要等孩子誕生,再親自向大家報告好消息。 她今公布生子喜訊,社群平台湧進眾多祝福,恭喜她當媽媽!





新年傳來好消息,林志玲經紀人回覆《NOWnews今日新聞》:「謝謝大家的關心!細節就不多做分享,姐姐姐夫終於盼來了小天使的到來,希望和大家共享喜悅,祝大家天天開心、保持健康,新年快樂噢!」