韓劇金雞母　置入廣告價格大有學問

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媒體報導，在「鬼怪」劇中曾出現過的咖啡店，因為該劇熱播而爆紅，營業額大增5成；成為拍攝地點的炸雞店，更吸引海外劇迷朝聖，業績增加6成以上。
業界稱為PPL（Product Placement）的產品置入，是把商品或品牌巧妙地置入原有媒體中，透過特定穿插節奏和時機進行曝光，讓觀眾留下印象。
這種做法能獲得部分觀眾支持，是因為觀眾想要尋找劇中角色使用哪些商品時，透過品牌LOGO呈現，可以節省搜尋時間。
但PPL也無法為所欲為，韓國法規雖允許PPL，卻也訂出明確準則，包括不得在放送中勸導購買或勸導使用商品；不能在台詞中直接或間接提及商品，給予不當的曝光效果；商標或能識別商品、服務標示的露出時間，不得超過節目全長的1.5%；商標大小不得超過畫面的1/4等。
在符合法規的情況下，PPL要價也會因為呈現方式不同而有所區別。
韓流部落客「索尼客」曾發文分析，韓國PPL以廣告程度可分為3種。第一種是「製作贊助」，透過演員使用產品達成露出，但不得露出品牌；另外還有「等級一」及「等級二」PPL，都可以露出品牌，差別在於前者透過背景陳設商品達成露出，後者由演員親自使用產品。
索尼客指出，如果演員、導演和編劇都非常有名，PPL廣告價碼就會偏高。以一集露出5秒計算，製作贊助費用落在新台幣50萬元，等級一約62萬元至75萬元，等級二可能超過87萬元；如果演員陣容大部分還沒底定，就先找廣告商贊助，PPL價碼自然會便宜一些。
設計的置入橋段能否確實執行，又是另一個問題。韓媒報導，曾有廣告商要求「鬼怪」男主角孔劉在劇中喝雪濃湯，但播出時卻是另一個角色陸星材在喝；廣告商認為，這個畫面不值得原本談好的價格、拒絕支付尾款，雙方為此對簿公堂，打了近3年官司。最後法官認為如果硬要植入廣告，可能有破壞劇情的疑慮，判決劇組勝訴。
不過，即使再好看的戲劇，一旦產品置入的橋段過多或呈現方式不自然，終究會引起觀眾反感。如何在資金挹注下提高劇本品質，同時讓置入產品更自然地露出，考驗著編劇的想像力和劇組的溝通能力。（編輯：張良知）1110131