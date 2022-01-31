除夕夜　蘇貞昌致敬防疫人員、願台灣永遠自由民主

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蘇貞昌說，說起來，過去的這一年真的辛苦，全世界因為疫情肆虐，全球有超過3億6千萬人確診，超過560萬人死亡，全球的經濟，人們的生活都受到重大的影響。所幸，台灣在蔡英文總統領導下，在最困難的時代，拚出最好的成績，全民團結合作，不但抑制病毒，更是在疫情險峻中拚出11年來最好的經濟成績，政府更把經濟成果和全民分享，儘管病毒不斷變化、肆虐，但台灣已經有更好、更完善的準備。台灣有更多的藥物、更多的疫苗、更充裕的檢疫所，來對抗病毒，保護百姓，讓社會安定、人民安心。
蘇貞昌說，新的一年，台灣同樣將面臨許多新的挑戰，要在全球產業鏈重組中找尋契機，要在原物料飆漲中平穩物價，在國內各種不同理念價值的衝突中創造平衡，政府更要用最大的努力來守住國家的主權，守護我們自由民主的生活。
蘇貞昌說，事實證明，只要大家堅定信念、團結努力，關關難過，關關過，「攜手同心」雖然是老派的呼籲，卻是今天台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因。
蘇貞昌說，親愛的國人同胞，大家只有一個台灣，這是安身立命的地方，病毒肆虐，更讓人清楚明白，是同國一命，彼此會互相影響。而生命、健康是多麼的重要，也是多麼的脆弱，因此，大家知道要更加珍惜、呵護、團結合作、要互相照顧，才能安全。也更深深明白，只有疫情穩定，社會才能安定，人民才能安心，所有的人才能正常生活。
蘇貞昌表示，各位國人同胞，大家生活在同一個國家，每一個人都有責任把台灣守好，一定要把更好的台灣一代一代傳下去。這是他對所有政府人員的期待和要求，也應該是我們全民一起努力的目標。「新的一年，讓我們一起加油」。
最後，蘇貞昌再一次祝福大家新年快樂，他也說，新年恭喜，願台灣永遠自由民主，幸福平安。