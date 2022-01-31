亞洲最富家族都在新南向國家 安巴尼家族蟬聯首富寶座
外媒《彭博社》近期公布2021年亞洲前20大富豪家族，前三名都來自新南向國家；其中，印度信實工業集團的安巴尼家族（Ambani）以903億美（約新台幣2兆5130億元）元第3度穩居首富寶座，印尼的黃氏家族和印度的米斯特里家族分別獲得第2、3名。
記者李澍/綜合報導
2022-01-31 16:50:16｜2022-01-31 17:43:11
根據《彭博社》的億萬富翁指數顯示，疫情底下，亞洲前20大富豪家族的財富不減反增，2020年以來，增加了330億美元（約新台幣9183億5866萬元），而這些家族的財富總額竟逾4950億美元（新台幣13兆7754億元），超過了香港或新加坡的GDP總值。
具體來看，連3度奪得亞洲最富家族的印度安巴尼家族擁有世界最大的煉油綜合設施，並持續向科技和零售領域發展。
不過，亞軍、季軍的位子則有變化，前年的亞軍香港的郭氏家族和第三名的泰國謝氏家族被印尼擁有針記集團、中亞銀行的黃氏家族的363億美元（約新台幣1兆0102億元）和印度Shapoorji Pallonji集團的米斯特里家族的340億美元（近新台幣9461億8771元）所取代。
值得注意的是，台灣國泰與富邦金控的蔡家以286億美元（近新台幣7458億1855萬元）的身家成為唯一入榜的台灣家族，而蔡家的身家也超越南韓三星集團的李氏家族，在排行榜中排名第6。