最新除夕路況　高公局預測下午壅塞熱點

今（31）日為春節連續假期除夕，截至上午12時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，上午國道全線路況大致正常，高公局預估，下午重點壅塞路段將發生在國5南向南港系統-頭城等路段。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-31 13:21:31
今日上午9時42分於國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道，於上午10時13分排除；11時0分於國1北向222.3公里處發生1輛小客車翻車事故，占用內側、中間車道，於上午11時17分排除，1人受傷，造成後方車流回堵2公里 ；11時03分於國1南向安定入口匝道發生1輛小貨車、2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於上午11時36分排除。
預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另提醒民眾，開車務必保持車間距，勿任意變換車道，返鄉可多利用「國3新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。
最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、搭乘公共運輸。
另外公路總局也說明，截至中午12時止，除台9線新城路、三棧路及北埔路段上午有零星車多情形，省道路況大致順暢，觀光風景區部分，天祥遊憩區及太魯閣國家公園目前停車場停車率已達85%，請用路人前往上述路段或風景區時，預先留意路況，並請密切注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用大眾運輸前往，公路總局預估今日中午過後，省道及快速公路路況可維持順暢。