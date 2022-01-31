初一走春車潮洶湧！高公局預估國五恐塞逾12小時

今（31）日為春節連續假期除夕，下午國道全線路況大致正常，截至15時，國道交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為85百萬車公里，另外，高公局也公告明（1）日日國道路況預測，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統等，而國道5號南向恐將從清晨5點一路塞到傍晚6點。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-31 16:42:49
高公局表示，今日下午12時19分於國1南向198.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午12時41分排除，造成後方車流回堵1公里 ；12時43分於國1大灣北向入口發生2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於下午13時17分排除，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
明日為春節連續假期初一，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。
高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
另外，明日國道相關疏導措施包括，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離，祝龍翔虎躍，行車平安。