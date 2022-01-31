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目擊桃機「確診病患被帶走」　女主播：好像《魷魚遊戲》

▲陳海茵和女兒從美國返台奔喪，透露機場防疫現況。（圖／翻攝陳海茵臉書）
▲陳海茵和女兒從美國返台奔喪，透露機場防疫現況。（圖／翻攝陳海茵臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-31 16:40:43

曾有「全台最美女主播」之稱的陳海茵告別主播台後，就和老公、女兒喜羊羊移居美國，日前她決定在春節期間帶著女兒回台，卻遭網友罵「不要回來害人」，讓她相當難過。陳海茵昨（30）日分享從美國洛杉磯機場抵達桃園機場的過程，透露一下飛機後，有旅客因被檢驗出新冠肺炎陽性被帶走，讓她當下覺得宛如韓劇《魷魚遊戲》真實上演。

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▲陳海茵表示洛杉磯機場空蕩蕩。（圖／翻攝陳海茵臉書）
▲陳海茵表示洛杉磯機場空蕩蕩。（圖／翻攝陳海茵臉書）
陳海茵透露：「一下飛機看到大陣仗身穿防護衣人員，本來還有些許睡意瞬間清醒！隨後宛如置身《魷魚遊戲》的生死關頭！大家被指示坐定後不能隨意走動、叫到名字才能上前檢測。果真如外傳戳鼻子深入咽喉、一股直衝腦門的嗆窒感，看到前面很多人戳到眼淚直流、輪到自己是覺得忍一下就過（小孩可以選擇喉嚨）因為更驚悚的在後頭！我連廁所都沒敢去上，才上網填申報資料沒多久、熱騰騰的結果就出爐！」

▲陳海茵證實離開主播台。（圖／翻攝臉書）
▲陳海茵離開主播台後和家人移居美國。（圖／翻攝臉書）
桃園機場有兩個通道，檢驗陰性旅客從綠色通道離開，陽性旅客直接紅色通關被救護車載走，防護相當嚴謹，陳海茵還說：「至於被叫到陽性的旅客一臉尷尬茫然、不知所措，還在狐疑是否有誤？就被迅雷不及掩耳的速度帶離現場，此時腦中浮現的是《魷魚遊戲》的音樂….不過也聽到工作人員說最近機場陽性降低、還有很多班機全陰All pass～」陳海茵日前也曾提到，自己和女兒會乖乖遵守隔離規則，表示因為家人過世才不得不在這種時候回台灣，「改了機票回台灣，才發現返鄉之路真的煎熬又艱辛，沒有親自走過一趟、難以用言語形容！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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