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虎年到！徐國勇與新住民齊團拜　畫面具、烙印尼文賀新年

▲內政部長徐國勇與來自印尼、緬甸、越南、柬埔寨、韓國和美國的新住民共同向民眾拜年。（圖／移民署提供）
▲內政部長徐國勇與來自印尼、緬甸、越南、柬埔寨、韓國和美國的新住民共同向民眾拜年。（圖／移民署提供）

記者李澍/綜合報導

2022-01-31 17:51:25｜2022-01-31 17:54:33

內政部近日舉辦新春多語團拜活動，內政部長徐國勇與來自印尼、緬甸、越南、柬埔寨、韓國和美國的新住民共同向民眾拜年，並在傳統印尼面具上繪上老虎圖案，祈求今年能虎年行大運。

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活動過程中，徐國勇在印尼新住民林達的引導下，在繪著虎面的印尼傳統面具上，繪上眼睛和鼻子的色彩；此外，徐國勇也現場以印尼語的新年快樂（Selamat Tahun Baru，音譯：沙拉碼搭婚巴魯）向國人拜年；另外，還加碼祝福國人「虎（福）運連連、如虎（福）添翼旺全年」，盼今年能夠福氣一整年。

徐國勇表示，政府致力營造多元友善環境，讓各國的新住民，都能安心打拼；同時，新住民朋友藉著對這片土地的熱愛與認同，展現多元文化新力量，不僅為台灣注入更多活水，也加強我國的國際競爭力。

此次參與活動的柬埔寨新住民梁麗群，平時身兼多職，不只有通譯身分，還擔任社區大學烹飪美食及文化講師、導遊領隊輔助人員、博物館導覽大使，以及圖書館故事媽媽等多個職務，她期盼能透過多元文化活動，將柬埔寨文化分享給下一代。

另外，來自韓國的申芝賢，目前在大學推廣部從事韓語母語教學，當年跟隨先生回到臺灣，在異鄉展開新生活，努力在母親、媳婦、學生及老師的不同角色中取得平衡。

來自美國的賈斯汀，來台灣讀大學後，就決定留要在台灣發展。熱愛原住民文化的他，在台東阿美族部落裡找到「第二個家」。現在，他除了投身演藝事業，也透過移民署舉辦新住民家庭教育活動，向初次來台的新住民朋友分享在台灣生活適應的過程。

最後，徐國勇再次提醒，春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，目前仍是疫情管制期間，請大家共同遵守防疫規定，不要從外地郵購肉製品，也不要攜回台灣；若收到來源不明的肉製品，不要丟廚餘，應撥打通報專線處理，一起守護臺灣，遠離非洲豬瘟。
 

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