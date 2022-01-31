虎年到！徐國勇與新住民齊團拜　畫面具、烙印尼文賀新年

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐國勇表示，政府致力營造多元友善環境，讓各國的新住民，都能安心打拼；同時，新住民朋友藉著對這片土地的熱愛與認同，展現多元文化新力量，不僅為台灣注入更多活水，也加強我國的國際競爭力。
此次參與活動的柬埔寨新住民梁麗群，平時身兼多職，不只有通譯身分，還擔任社區大學烹飪美食及文化講師、導遊領隊輔助人員、博物館導覽大使，以及圖書館故事媽媽等多個職務，她期盼能透過多元文化活動，將柬埔寨文化分享給下一代。
另外，來自韓國的申芝賢，目前在大學推廣部從事韓語母語教學，當年跟隨先生回到臺灣，在異鄉展開新生活，努力在母親、媳婦、學生及老師的不同角色中取得平衡。
來自美國的賈斯汀，來台灣讀大學後，就決定留要在台灣發展。熱愛原住民文化的他，在台東阿美族部落裡找到「第二個家」。現在，他除了投身演藝事業，也透過移民署舉辦新住民家庭教育活動，向初次來台的新住民朋友分享在台灣生活適應的過程。
最後，徐國勇再次提醒，春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，目前仍是疫情管制期間，請大家共同遵守防疫規定，不要從外地郵購肉製品，也不要攜回台灣；若收到來源不明的肉製品，不要丟廚餘，應撥打通報專線處理，一起守護臺灣，遠離非洲豬瘟。