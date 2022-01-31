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再說一次我願意？蔡凡熙、郭書瑤助攻網友離婚父母復合

▲郭書瑤和蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》大談戀愛。（圖／皮諾丘電影提供）
▲郭書瑤和蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》大談戀愛。（圖／皮諾丘電影提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-31 20:00:00

蔡凡熙、郭書瑤在新片《再說一次我願意》中談姐弟戀，片中許多浪漫告白橋段，每一幕都令人小鹿亂撞、充滿戀愛心情，而最近有網友在社群網站Dcard發表一篇題目名為「老爸跟老媽可能會復合」的文章，網友表示父母已經離婚多年，但最近爸爸約媽媽去看了《再說一次我願意》，讓網友不禁期待媽媽是否要對父親「再說一次我願意」，興奮到丟直球問媽媽：「要復合嗎？」

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▲《再說一次我願意》蔡凡熙（右）不停重複回到求婚日，想盡辦法讓郭書瑤點頭答應成為他的新娘。（圖／皮諾丘電影）
▲《再說一次我願意》蔡凡熙（右）不停重複回到求婚日，想盡辦法讓郭書瑤點頭答應成為他的新娘。（圖／皮諾丘電影）
這篇文章的原Po提到9歲時父母就離婚，雖然是跟著媽媽生活，但到了假日，父親有空就會帶他們出去玩，一家人雖沒住在一起，爸媽分開後關係不差，爸媽近日也開始兩人單獨出門，日前原Po問媽媽晚上是否回家吃飯，媽媽立刻秀出《再說一次我願意》電影票表示「不會回去」，原Po追問跟誰看，媽媽開心回應：「你老爸！」讓原Po忍不住戴上「墨鏡」直呼：「這麼浪漫的嗎？」

▲蔡凡熙在《再說一次我願意》自彈自唱模樣，讓郭書瑤直呼帥氣。（圖片／皮諾丘電影提供）
▲蔡凡熙在《再說一次我願意》自彈自唱模樣，讓郭書瑤直呼帥氣。（圖片／皮諾丘電影提供）
原Po過去一直希望一家人可以住在同一屋簷下，當他看到的媽媽詢問是否可以讓爸爸搬回家的訊息時，內心超級激動，尤其媽媽對於是否復合一事，更是不排斥的說「順其自然」，讓原Po忍不住說：「要美夢成真了嗎？如果爸媽真的復合，這真的是2022年最感動的一件事！」網友也在底下留言紛紛給予祝福，有人笑說：「那個電影名一看就是有戲！」也有人表示：「看到這篇文心暖暖的。」沒想到電影中，蔡凡熙使出渾身解術向郭書瑤求愛的過程，不只令年輕影迷們心動，甚至有望促成一個家庭再度重圓。

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