確診足跡橫跨南北　學者籲有症狀者5天勿外出

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「我覺得不太可能造成社區的大流行」，陳秀熙指出，其實已過去一個月的防疫狀況看來，不管是內用店家，或是民眾對於戴好口罩的警覺程度都有提升，現在有7成至7成5的民眾都能完全符合防疫規定，不過還是要提醒春節期間，在雙鐵、公共廁所等高風險地點，要特別注意戴口罩和手部清潔。
陳秀熙表示，以這波疫情來看，想要匡列所有可能的接觸者是不太可能的，因此一定會有不明的感染源與傳播鏈，如果民眾在春節時間有身體不適或相關症狀，建議在家待5天，自發性的自主健康管理，等症狀緩解大概就沒事了，而同住家人如果也出現相關症狀，就進行快篩等檢測，「以Omnicron的輕症來說，不需要太過驚慌」。
最後，陳秀熙也透露，其實國際上大部分國家對於Omnicron都採取類似的措施，再加上第三劑疫苗施打的速度很快，目前整體看來社區保護力已有回升至7成，年假之後會討論調整隔離檢疫措施還有邊境開放作業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。