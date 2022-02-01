陳立農背後熊抱《華燈》蘇媽媽　親情戲惹哭楊謹華

歌手陳立農發行新專輯，主打歌《舊厝的瓦斯爐》MV今（31）日上線，邀請因《華燈初上》當紅的楊謹華友情出演，親情場面觸動陳立農淚腺，演技大爆發。楊謹華自己也深受感動，稱讚這首歌的歌聲及歌詞非常動人，配上MV看了眼角泛淚，除夕夜觀賞特別有感，要粉絲真的要準備好衛生紙。





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▲陳立農在ＭＶ裡飾演異星採礦人，因意外與在地球的母親失聯。（圖／環球音樂提供）

▲陳立農從背後擁抱飾演媽媽的楊謹華，母子親情動人。（圖／環球音樂提供）

《舊厝的瓦斯爐》是由蕭煌奇為陳立農量身打造的閩南語歌曲，MV劇情卻出乎意料之外的是科幻星際風的浩瀚場面，更邀請去年以《華燈初上》中「蘇媽媽」一角，引發超高討論度的楊謹華飾演母親角色。近10年未曾演出MV，這次特地友情跨刀演出，她透露：「聽了農農演唱的歌曲、再看到劇本，我深受吸引，希望未來有機會和他合作戲劇作品。」





《舊厝的瓦斯爐》MV裡，陳立農飾演的異星採礦人，因意外與在地球的母親失聯，當他終於結束任務、返回地球時，才發現家中已人事全非。他利用全息影像重建變故發生前的瞬間，看見媽媽正在瓦斯爐前為他準備最愛喝的粥，全心期待著他回來。陳立農原本就和媽媽感情深厚，演出最後擁抱母親的場景時，醞釀許久的情緒爆發、淚腺失守，連飾演媽媽的楊謹華都深受感動、眼角泛淚，大讚：「農農的哭戲很厲害！」





▲陳立農希望藉由《舊厝的瓦斯爐》MV，讓每個人都能擁抱對家人的思念和溫暖。（圖／環球音樂提供）

新專輯連拍MV拍了3天，陳立農回憶：「當時除了往返外景、還有棚內拍攝，每天拍到半夜，隔天又是一早上工。」他也坦承，和前輩楊謹華對戲是難能可貴的學習機會，為了追求完美畫面、最佳演出，他只要有疑惑就向楊謹華討教，「希望藉由這首歌和MV，讓每個人都能擁抱對家人的思念和溫暖。」



