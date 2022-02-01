獨／《俗女》于子育演活嘉玲媽　盼結婚對象像爸爸完美

頂著復古髮型，隨旋律搖曳柳腰，于子育站在金馬舞台上演唱《孤味》，嗓音婉轉繚繞，訴盡女人的悲喜無奈，動人歌聲，讓人淚流不已。跳躍到小螢幕裡，她又化身愛操心、嗓門大的嘉玲媽，對著女兒一副恨鐵不成鋼的模樣，而當她走進這次採訪的咖啡廳裡，甜美笑容和纖細身影，竟無一點「國民媽媽」的影子！彷彿時光倒流，比起廿年前以歌手身分出道的模樣，更顯年輕光彩！





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▲于子育以《俗女養成記》的媽媽角色，首奪人生第一座金鐘。（圖 / NOWnews影像中心）

這次的訪談主角，她曾是歌聲陪伴我們多年的秀琴，然後改名為琇琴、再成為如今的金鐘最佳女配角于子育。





從歌手出道，跨足主持、演戲，于子育多次面臨人生逆境，必須重新歸零，主持風水節目找老師諮詢後，私下改名成于子育，因為大家認識她很久，不敢輕易更換藝名，直到和新經紀公司簽約時，決定想要有個新轉變，沒想到改名後煥然一新，「好像啟動人生下半場的感覺」。





尚未嫁做人妻，于子育卻能將母親演得絲絲入扣，她爽朗地說：「誰說媽媽一定要跟老態畫上等號，現代媽媽越來越年輕，可以很年輕、時髦，完全不設限，當妳賦予角色新的生命，反而會被外界看見，主管、單身女郎，各種年輕角色都找上門，能挑戰的範圍變大」。





▲于子育保養得宜，51歲依舊青春美麗。（圖／記者朱永強攝影）

演出《俗女養成記》暴紅，于子育接拍續集，同時跟大小嘉玲飆戲，導演要求她素顏畫上老人斑、刷白眉毛，一度讓她沒有安全感，不過習慣她化老妝的燈光師，看到年輕的她完全認不出來，還以為她得罪化妝師，這個反應讓她開心了，證明導演的決定是對的，「因為反差有出來，代表定位是對的，美醜無所謂，之後化老妝、素顏也能接受」。





面對年齡增長，她認為保持好心情最重要，「不要因為年齡到了，就要變成那個樣子，我35、40歲時也很緊張，後來發現心態年齡更重要，每天生活簡單，保持時時歸零的哲學，在下一個戲約來的時候掏空、把記憶擦掉，等待新角色降臨，才能放新的東西進去，更快融入不同角色」。





▲于子育認為演員偶爾要掏空自己，才能進入新的角色。（圖／記者朱永強攝影）

51歲至今未婚，如何精準詮釋母親角色，于子育大方說：「演媽媽一點都不困難！」大概她本性就是如此，私底下就像個媽媽，擅長給人溫暖，為同劇的小嘉玲吳以涵準備生日蛋糕，為大嘉玲謝盈萱準備咖啡，天性愛照顧朋友，連陌生人領子歪了都想管，看到別人滿足就會開心，只是詮釋嘉玲媽有時態度要很恰北北、容易暴怒，一度擔憂被影迷誤解，事後回想起來，于子育認為若能體諒當媽媽的心情，內心就釋懷了。





她回憶起，剛拿金鐘獎女配角獎就拍攝《俗女》第二季，當時壓力很大，會時時提醒自己不能讓大家失望，面對劇本內容、劇情大變動，很擔心詮釋方式是否不夠貼切、自然，去年續集表現更是淋漓盡致，被看好再度入圍金鐘，「我不敢想入圍金鐘獎，但一定會想表現得更好」，現在「國民媽媽」紛紛崛起，包括楊麗音、鍾欣凌、林美秀等人都是拿獎常勝軍，于子育認為模仿別人會變四不像，不如做好自己，好友李心潔也分享當上金馬影后的經驗，給自己太多壓力會阻礙表演，要讓繃很緊的情緒放鬆，才能演得更好。





▲于子育坦言如果結婚，可能就不拍戲了。（圖／記者朱永強攝影）

工作成就圓滿，單身的于子育不急著嫁人，反倒是爸爸尚健在的時候，一直擔心她嫁不出去，每次交男友都會帶給爸爸觀察，在她心中，爸爸很疼老婆，會做菜又會做家事、理財，根本是完美情人，「我爸太完美了，小時候就盼望能嫁給像爸爸的人，可惜目前沒碰到」，現實生活中，前老闆王偉忠既懂得享受人生，又能投入工作，是很有魅力的異性代表人物。





她說，偶爾會羨慕朋友結婚，不代表自己適合婚姻，認為幸福感跟安全感必須自己給自己，沒有碰到適合的人寧缺勿濫，「時間很寶貴，尤其拍戲需要獨處，如果有家庭，我可能就不會演戲了，目前沒有對象，不如把時間專注拍戲，如果真有一天準備好了閃婚，就會全心投入在家庭裡」。她目前最想實現的願望，是買一棟房子，由於自己會開車，不需居住在喧鬧的市區，安靜的郊區也不錯，最好有一個大陽台、採光明亮，像是《俗女2》裡陳嘉玲的房子，極具民宿風格，演員們都很喜歡。





▲于子育改名後讓人生有了新轉機，彷彿進入新的下半場。（圖／記者朱永強攝影）

採訪後記：





獲得金鐘榮耀肯定，演活了《俗女養成記》那個鮮活又刻苦的典型台灣母親，感動無數觀眾，于子育的母愛光輝，原來不是靠演技，而是骨子裡透出來的溫暖特質，與生俱來的個性，才能一開口就觸動人心，讓人想到無怨無悔的媽媽。玫瑰改了名，依然芬芳，于子育像是一片苦甜巧克力，人生的每次「歸零」，被歲月拭去表面微微苦澀，透出來的甘甜讓人欣喜，會讓人想親近、擁抱的歌聲跟特質，值得觀眾細細品嘗，就像家裡的母親，不管多深的夜裡，她都點上一盞燭光等著你。



