連中7次獎好幸運！土城男第8次刮中百萬獎金

今（2022）年春節推出的刮刮樂「2,000萬超級紅包」統計至1月30日，已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元大獎，其中，昨（31）日於土城大樂彩券店有一名年約40歲男子，連續7次均中獎，第8次直接刮中100萬元，直呼「今年好過年啦」。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-01 10:23:47
大樂彩券店洪小姐表示刮中「2,000萬超級紅包」三獎100萬元的中獎人是年約40多歲的男性，當天來到店裡表示當天對刮刮樂特別有感覺，於是挑了4張，沒想到全部都有中獎，運氣非常好。剛好賓果賓果也在加碼，中獎人就再試試買了3期，結果3期也都中獎。洪小姐建議客人運氣正好，可以直接挑一張2,000元刮刮樂。中獎人刮完後並未如同稍早般大喊我又中獎了，異常安靜的走來，請店員幫忙確認，居然是刮中100萬，中獎人十分開心，直說今年能夠過好年啦！
另外在竹北的「中華彩券行 」，刮中百萬大獎的是年約40歲男性，當天來到店內，邊挑選刮刮樂邊跟店員說，前一天晚上家裡沒燒香也沒拜拜，但卻聞到了一種燒香的味道，跟往常燒香的味道不一樣，是一種很特別的香味，是很舒服的味道，說著說著就刮出100萬元，剛好這位中獎人第四位千金預產期也在最近，人家說小孩帶財來，又碰上這種異香帶來的三獎100萬，好運徵兆連連呢。
而位於南投水里的「御幸運彩券行 」也有一名年約50歲男性刮中百萬大獎，過年期間回水里和家人過年，抽空到投注站買刮刮樂「2,000萬超級紅包」，第一張與第二張都是中2,000元，第三張中了5,000元，決定繼續挑第四張，沒想到居然就刮出100萬，中獎人開心表示，最近工作期間眼皮一直在跳，加上做夢夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以來買刮刮樂試試運氣，沒想到真的讓他刮中百萬大獎。