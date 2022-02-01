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生不如死！泰國生育率創新低　中產階級沒錢不敢生

▲泰國人生育率降低的原因，主要因為生育小孩的花費過於龐大，讓中產階級家庭卻步。（示意圖／取自pixabay）
▲泰國人生育率降低的原因，主要因為生育小孩的花費過於龐大，讓中產階級家庭卻步。（示意圖／取自pixabay）

記者李澍/綜合報導

2022-02-01 11:03:23｜2022-02-01 11:04:25

泰媒The Standard報導，據泰國國家統計局統計，2021年的新生兒人數為54萬4570人，不僅創下史上新低，還是第一次出生人數少於死亡人數。泰國人生育率降低的原因，不外乎是生養小孩花費龐大，讓中產階級家庭卻步。

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據國家統計局的統計，自1960年代起，泰國每年登記新生兒逾100萬；1993至1996年，降為90萬至100萬；到2012年開始低於80萬人。另外，據The Standard統計，2012年泰國新生兒為81萬8901人，往後連年降低至去年的54萬4570人。而2021年的死亡人數為56萬3650人。

對於新生兒人數持續下滑的原因，《曼谷郵報（Bangkok Post）》社論分析，養兒育女相當花錢，這對泰國人數眾多卻未有太多資產的中產階級而言，是必須三思的問題；社論建議，泰國政府應該要有明確的政策來提振生育率。

該社論還提到，泰國生育率從5.1降到1.5，這麼低生育率比預期早了7年到來，嚴重影響人口和勞動力，也影響泰國的經濟轉型；泰國皇家婦產科學院預測，政府如果不拿出政策，未來10年內，生育率還會降到1.3。

泰國整體經濟發展在東南亞國家排名前列，同也樣較快的進入高齡化社會，在2005年60歲以上人口佔總人口10%，預估到2027年將達到20%，邁入真正高齡社會；2031年若65歲以上人口達20%，就會進入超高齡社會。

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