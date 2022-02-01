專訪／帶領霹靂布袋戲創新 黃亮勛被罵「敗家子」難釋懷
電影《素還真》由「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演出、黃亮勛則擔任總監，劇情講述素還真和師傅八趾麒麟的緣分，師徒之情讓人感動不已。霹靂布袋戲傳承五代，40年多年來帶給許多影迷滿滿回憶。黃強華、黃亮勛日前接受專訪時透露，2人關係是父子也是同事，雖然常常會因為意見分歧而有所爭辯，但雙方出發點都是為了讓霹靂布袋戲更好，黃強華則笑說自己是常常會事先妥些的那一方。
記者臺孝婷/專訪
2022-02-01 12:00:00｜2022-02-01 13:13:22
黃亮勛表示隨著時代在演變，霹靂布袋戲一定也要跟著成長，開發更多新的觀眾，「老戲迷會想看完一套招式還有操偶技術，但一般觀眾不一定在乎，會注意觀影體驗和劇情緊湊性，需要感覺到精彩。」黃亮勛也坦言布袋戲不是「黃家的」，大家都是希望台灣布袋戲文化可以越來越好，黃強華也補充：「如果是有建設性的意見我們一定會聽。」
黃強華透露自己從來沒有因為是黃俊雄的兒子而感到有壓力，他也沒有要求兒子黃亮勛一定要繼承家業，黃亮勛畢業於臺灣大學生化科技系、政治大學科技管理研究所、復旦EMBA專班、北京電影學院影視金融商學院，也曾經玩過樂團，可說是多才多藝，但他最終仍選擇接手霹靂布袋戲，對黃亮勛來說這是一件很自然而然的事情，從小看著爸爸和其他家人為了推廣布袋戲忙進忙出，讓他在耳濡目染之下，決定結合自己其他的長才一起幫忙。
黃亮勛曾被罵過敗家子、不懂布袋戲、紈褲子弟，他坦言一開始很走心，認為自己不是這樣的人，卻被罵得這麼難聽，的確很難釋懷，但他現在已經慢慢調適好心情，不再會被這些話影響。對於兒子的表現，黃強華給予高度肯定：「我們現在我們站在齊頭並進的平行線上，雖然有些人情世故，他要請教我，但公司推動、市場敏感度，他比我厲害。」還表示50歲以前想盡辦法超越爸爸，50歲以後就是希望兒子超越自己，雖然知道要讓老戲迷接受霹靂布袋戲不斷創新是一件很困難的事情，但是「時代在變，要跟著時代腳步走，可以超前，不能落伍。」