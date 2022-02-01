《甄嬛傳》歌手癌逝捐眼角膜　7年後受贈者出面了

從《中國好聲音》崛起的女歌手姚貝娜，曾演唱《後宮甄嬛傳》片頭曲《紅顏劫》走紅，卻因罹患乳腺癌在2015年過世，年僅33歲就香消玉殞，遺愛人間捐出眼角膜，在她離世後7年，當年受贈者首度出面了，感謝偶像的無私奉獻，承諾若有機會也願意捐出器官，延續姚貝娜的愛心，讓歌迷感動不已。





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▲姚貝娜（中）去世後，父母依照其遺願捐出眼角膜。（圖／翻攝姚貝娜微博）

▲姚貝娜走紅僅2年多，就因乳腺癌香消玉殞。（圖／翻攝姚貝娜微博）

湖南衛視節目《再次見到你》找到當年的受捐者小董，他透露當年僅23歲，卻在大學畢業之際，面臨視線模糊的危機，緊急就醫發現罹患罕病「雙眼圓錐角膜」，幸運有姚貝娜捐贈眼角膜，讓他有機會重見光明，「謝謝姚貝娜，願她在天堂一切安好。」





經歷7年時間，姚貝娜的父親透過節目組，贈送小董一份貴重禮物，就是姚貝娜演唱的《把愛給你》單曲CD，希望他能傳遞這份大爱，找到生命的意義，小董感動地說，透過姚爸爸親自填的歌詞，能感受到他們對姚貝娜的思念之情。現在的小董恢復了雙眼視力，過得很幸福的生活，也發願未來有機會願捐出自己的眼角膜，把這份愛傳遞下去。





▲小董接受眼角膜捐贈，7年至今視力恢復良好。（圖／翻攝湖南衛視微博）

這集節目播出後，獲得觀眾熱烈迴響，在春晚觀眾票選最愛的節目，姚貝娜2014年於春晚演唱的《天耀中華》獲得第一名，今年除夕跨越新年凌晨前那一刻，央視重播當年精彩片段，歌迷聽了深受感動，大讚果然這首歌還是姚貝娜唱得最好聽。



