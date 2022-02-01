走春不怕塞　初一午後地雷路段揭曉

今（1）日為春節連續假期大年初一，截至上午12時，國道全線交通量為38.1百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、埔鹽系統至員林、高架中壢轉接道至楊梅端；國3南向大溪至高原、和美至彰化系統、烏日至霧峰、草屯至中興；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持正常。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-01 13:33:54
而上午8時36分於國3南向423.5公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午9時27分排除，造成後方車流回堵4公里；9時26分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時47分排除，造成後方車流回堵3.5公里；9時41分於國1高架南向70.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵7公里。
預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。