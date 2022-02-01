緬甸政變滿週年！國內紛亂未平息 國際再為人權祭制裁
緬甸政變滿一周年還未落幕，英國、美國、加拿大等國1月31日宣布，針對緬甸政府部分官員及單位實施經濟制裁作為進一步懲罰。
記者李澍/綜合報導
2022-02-01 15:51:30
美國方面宣布，凍結受制裁者在美國管轄範圍內的任何資產，也禁制美國人與受制裁者進行生意往來。美國財政部上月31日宣布，對緬甸司法部長、最高法院首席大法官和反貪腐委員會主席進行制裁；還譴責這些官員密切參與起訴緬甸前領導人翁山蘇姬的行動。另外，也針對緬甸的KT服務與物流公司、該公司首席執行長、緬甸國防部採購部門祭出制裁。
美國財政部發聲明表示，美國與英國、加拿大等盟友在緬甸政變一年後，將持續支持緬甸尋求自由民主；聲明還提到，將對支持政變和暴力、協助政權實施鎮壓、以及財政支持者實施制裁。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，美國將持續和盟友合作，解決緬甸的人權問題，並敦促軍政府釋放被關押的人，恢復緬甸民主。
除了美國之外，英國、加拿大也對上述三明緬甸官員實施類似制裁。英國外交大臣利茲（Liz Truss）表示，英國將捍衛自由、民主和法治，與志同道合的國家追究試圖恐嚇人民，強迫人民屈服的軍政府。
加拿大政府則稱，一年過去，緬甸軍方在解決當地的人道與政治問題上，沒有出現轉機。