防疫政策台北快、高雄慢？學者：政府反應都算快

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而究竟是不是台北快了、高雄慢了？施信如受訪指出，以全國目前的案例增加程度來看，我國的疫情算是堅守的非常好，自己也身處篩檢的第一線，可以看到其實篩檢的數量都非常的多，「而電影院禁止內用我覺得是有必要的，畢竟要吃東西就是要拿下口罩，雖然看電影吃爆米花很開心，但是以國外的案例數看來，都是乘數成長，電影院這樣的密閉空間來說，還是別內用比較好。」
不過施信如也認為，國內疫情目前看來沒有爆發的狀況，「其實我們的反應都是很快的，像是高雄旗津，想到說人潮比較多，又有渡輪，馬上就設立了隨到隨篩的篩檢站，幾乎就是當地普篩的程度，而台北則是在防疫上較為有經驗，目前也可以看到雙北幾乎沒什麼疫情。」
而對於桃園地區，施信如則表示，桃園本來就是國門，在防守上自然就比較困難，而且Omicron本身就不容易防，在還沒又症狀之前就有傳染力，往好處來說，我們已經延後了Omicron進到本土的時間，現在大部分的人都打了疫苗，就算有本土個案，病例數也沒有想像中的那麼多，算是有守住。
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