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防疫政策台北快、高雄慢？學者：政府反應都算快

▲施信如接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，電影院是密閉空間，禁止內用當然是適當的做法。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲施信如接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，電影院是密閉空間，禁止內用當然是適當的做法。（示意圖／ NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-01 17:51:21

本土確診病例人數持續增加，今（1）日共有16例本土個案，其中有9例來自高雄，高市府稍早也宣布，自明（2）日起比照台北，電影院禁止內用，防疫規格節節升溫，是否代表國內疫情即將爆發？長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，電影院是密閉空間，禁止內用當然是適當的做法，不過以Omicron傳播的速率來看，桃園和高雄目前都控制得非常好。

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指揮中心今日宣布，國內新增16例本土個案，其中桃園增7例、高雄增9例，對於高雄12天內出現104人確診，高雄市長陳其邁宣布「加嚴防疫措施」，明起禁止在電影院內飲食，而台北市則是在年前即禁止電影院內用。

而究竟是不是台北快了、高雄慢了？施信如受訪指出，以全國目前的案例增加程度來看，我國的疫情算是堅守的非常好，自己也身處篩檢的第一線，可以看到其實篩檢的數量都非常的多，「而電影院禁止內用我覺得是有必要的，畢竟要吃東西就是要拿下口罩，雖然看電影吃爆米花很開心，但是以國外的案例數看來，都是乘數成長，電影院這樣的密閉空間來說，還是別內用比較好。」

不過施信如也認為，國內疫情目前看來沒有爆發的狀況，「其實我們的反應都是很快的，像是高雄旗津，想到說人潮比較多，又有渡輪，馬上就設立了隨到隨篩的篩檢站，幾乎就是當地普篩的程度，而台北則是在防疫上較為有經驗，目前也可以看到雙北幾乎沒什麼疫情。」

而對於桃園地區，施信如則表示，桃園本來就是國門，在防守上自然就比較困難，而且Omicron本身就不容易防，在還沒又症狀之前就有傳染力，往好處來說，我們已經延後了Omicron進到本土的時間，現在大部分的人都打了疫苗，就算有本土個案，病例數也沒有想像中的那麼多，算是有守住。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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