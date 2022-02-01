習近平輕鬆連任？「金融巨鱷」索羅斯逆風預測：不太樂觀
中國共產黨即將在今年秋天召開二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會），中國國家主席習近平是否連任成為外界關注焦點。不過著名投資家索羅斯（George Soros）表示，因為房地產危機、疫情、黨內敵人和出生率下降等原因影響，習近平可能無法如外界預期般成功連任第三任中共總書記。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-01 18:46:28
根據《彭博社》報導，索羅斯31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話時表示，共產黨內部強烈反對聲音，讓習近平精心編排要將自己提升到與毛澤東和鄧小平齊平的時刻，可能永遠不會發生。
索羅斯指出，習近平在黨內的敵人、中國的房地產危機、效果不佳的中國疫苗，以及出生率下滑，都是對習近平不利的因素。
中共總書記通常只做兩任，不過外界普遍認為，習近平能夠在今年秋天的二十大成功連任。在年底中共舉行全代會的這段期間，正值中共政治最敏感的時期，黨內暗潮洶湧，許多職位都是閉門進行角逐。表面上，習近平似乎已經將潛在挑戰者一一驅逐，並鞏固了權力。因此，許多中國觀察人士得出結論，認為習近平可以輕鬆延長任期。
不過索羅斯認為，習近平有關於經濟管理和控制疫情的方式，正在醞釀著一場鬥爭，這可能將導致他黯然下台。索羅斯指出，中共內部分歧「如此嚴重，以至於在黨的各種刊物中都顯示，習近平正被那些崇尚鄧小平、希望私營企業扮演重要角色的派系攻擊。」
索羅斯表示，到了2022年第二季將能看出習近平是否成功，「但目前情況對習近平來說並不樂觀。」