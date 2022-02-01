「掃黑英雄」廖正豪除夕病逝　前法務部長任內獲高度肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
1979年，廖正豪應時任台灣省政府地政處處長余茂阱邀約，擔任省政府地政處主任秘書一職，正式踏入20多年公職生涯。
1988年解嚴後，廖正豪出任行政院新聞局副局長，並參與對美智慧財產權談判，成功將台灣移出301條款制裁名單。
1995年2月，廖正豪以第一位台籍、非情治系統出身的法律人身分，擔任法務部調查局局長，且任內破獲周人蔘電玩弊案、中正機場二期航站相關工程弊案、新偕中建設及關係企業違法超貸案、國際票券公司營業員盜取百億資金等案，轟動一時。
廖正豪於1996年6月接下馬英九遺缺，擔任法務部長，上任後厲行掃除黑金行動，不僅嘉義縣前議長蕭登標是掃黑對象，四海幫創幫大老蔡冠倫等人都被送至綠島關押，以及宋七力顯相館等「宗教詐財」事件，民意支持度曾高達96%。
1997年蕭萬長接任行政院長，廖正豪因1998年處理當時的調查局長程泉被控性騷擾案，與程泉公開衝突，且程泉案調查報告未經行政院核可就對外曝光，遭政院發表聲明指「有違行政倫理」，政策又無法獲得政院支持，最後辭去法務部長一職。
爾後，國民黨、親民黨曾推薦廖正豪參選台北縣長，但因個人與家庭因素未再投入公職；此後成立向陽公益基金會，致力兩岸法學交流。（編輯：康世人）1110201