罕見保育類活體革龜新北福隆現蹤！海保署送海洋大學救治

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海保署表示，這隻革龜為雌性，背甲曲線長139公分、寬97公分，尚待檢查是否已達性成熟，因海龜身上有多處網具纏繞切割傷，已於下午4時運往海洋大學進行救治，將評估健康程度後再進行野放。
海保署說明，革龜在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物。物種分布3大洋，當中太平洋族群又分東、西太平洋兩群，數量最瀕危。
依海保署新聞資料，革龜於西太平洋的產卵地主要在印尼、巴布亞紐新幾內亞及索羅門群島，台灣並非革龜產卵地，過去僅曾有6筆死亡擱淺紀錄，包括本島4筆、金門及澎湖各1筆，此次為首度活體擱淺。
海保署指出，革龜是體型最大的海龜，和其他海龜不同的是背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆，大多為五道隆起稜脊，又稱棱皮龜、楊桃龜或木瓜龜，體重可達300至500公斤。
此外，革龜頭部及四肢沒有鱗片，體色呈深灰色，有白色或粉紅色斑點，革龜前肢與身體的比例也是所有海龜當中最長，比起其他海龜，革龜有更好的游泳及潛水能力。成熟革龜的背甲直線長平均約150公分，甚至可超過200公分。除了成熟母龜會上岸產卵，終其一生都在大洋中洄游，幾乎不會靠近沿岸覓食。
海保署呼籲，即時主動通報MARN團隊處理受傷海龜，後續多能存活並野放，若民眾發現擱淺或需要救援海龜，趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓MARN專業團隊在最短時間內前往救援（編輯：林莞茜）