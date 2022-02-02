中華代表團出席北京冬奧開閉幕式？綠委：中華奧會三思
2022年北京冬季奧運即將在4日開幕，我國代表團原本定不會派出代表團出席開閉幕儀式。不過在除夕夜（31日）當天，中華奧會宣布在國際奧會（IOC）的「建議」下，因此還是決定出席開閉幕式。對此民進黨立委許智傑則表示不妥，希望中華奧會可以再三思。
記者丁上程／台北報導
2022-02-02 11:17:28
許智傑直言，在全世界民主國家一起抵制中共獨裁政權時，中華奧會針對出席開閉幕會一事，居然還自願讓步。「而且中國一定會吃台灣的豆腐。」許智傑強調，代表團若是出席儀式，肯定會受到對岸的打壓，因此希望中華奧會對於出席一事可以再三思。
對此陸委會表示，政府向來依照國際規範，在確保我國與其他國家處於平等地位的前提之下，積極參與各項國際活動。「決定我代表團出席北京冬奧開閉幕式，是中華奧會與國際奧會經過充分溝通。」陸委會強調，中華奧會確認國際奧會係要求所有代表團，都應配合派員出席本屆「北京冬奧」開閉幕典禮。
陸委會說，已經獲詳盡說明賽會防疫措施，保證我代表團參與賽事及開閉幕式安全無虞後，中華奧會經審慎評估，最後決定在兼顧防疫及團員健康前提下，依國際奧會建議，派員參加開閉幕式。
陸委會也呼籲陸方，作為本屆冬季奧運的主辦方，應確實遵守「奧林匹克憲章」規範，不應以政治因素干擾賽事、打壓矮化我方。陸委會還說，將持續會同相關機關依行政院政策指示，做好各種應處準備。