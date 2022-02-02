新北確診父子違規外出！高市衛生局：最重開罰1.5萬
中央流行疫情指揮中心昨日公布，新北市感染源不明確診的國中生（案18905）的父親（案18942）也染疫，高雄市衛生局今（2）日表示，該名個案在自主健康管理期間外出，還和兒子到百貨公司逛街、吃Buffet自助餐，已違反防疫規定，最高可開罰1.5萬。
編輯中心／綜合報導
2022-02-02 11:49:44｜2022-02-02 12:00:06
指揮中心發言人莊人祥昨日公布，昨日新增確診的本土個案中，高雄有1例為感染源待查個案（案18942），而他是昨天從新北到高雄玩的國中生個案（案18905）的父親，他是在1月10日入境後，於高雄防疫旅館檢疫，1月23期滿前採檢還是陰性，解隔離後1/25至1/30都在高雄活動，相關足跡目前還在進一步疫調中。
高雄市政府經疫調發現，該名個案1月10日返台，應隔離14天，卻在自主健康管理期間帶孩子到高雄逛街，還前往百貨公司、吃到飽餐廳用餐。
對此，高雄市衛生局指出，依中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。違反上述規定者將依傳染病防治法第36條處分，罰則為新台幣3000元到1萬5000元罰款。（編輯：林莞茜）
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